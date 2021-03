El Barcelona no tiene dinero para el fichaje de Haaland: los otros rivales del Real Madrid

Erling Haaland tiene contrato con el Borussia Dortmund en vigor, pero eso no impide que el delantero noruego sea uno de los grandes nombres propios del mercado de fichajes. El CIES le coloca como uno de los jugadores jóvenes con un mayor valor de mercado y tras su pista están algunos de los mejores clubes de Europa.

El Real Madrid es el equipo que se ha colocado en la primera posición para conseguir el fichaje del nórdico. Pero desde que Joan Laporta ganase las elecciones a la presidencia del Barcelona, mucho se ha hablado sobre la posibilidad de acabar viendo al delantero en el Camp Nou la próxima temporada.

Sin embargo, Jorge Calabrés, director de EL BERNABÉU, ha explicado en El Bunker CF el porqué esta vía culé para Haaland no es viable. El periodista salmantino ha asegurado que no es "humo" el interés del Barça por el delantero, pero que la opción azulgrana no parece ser una opción por cómo se encuentran las arcas del club catalán en estos momentos.

No es viable

El Barcelona sí quiere a Haaland y para ello cuenta con la buena relación que mantiene Joan Laporta con Mino Raiola, representante del internacional noruego. Pero los que conocen bien cómo se encuentra la tesosería del club dicen que es totalmente imposible que el Barça pueda comprarle esta temporada.

Erling Haaland, durante un partido con el Borussia Dortmund REUTERS

La deuda en Can Barça es muy importante y todavía deben hacer frente a más de 700 millones de euros. Para meterse de lleno en una operación como la de Erling Haaland, la institución blaugrana debería vender a futbolistas como Antoine Griezmann, Philippe Coutinho u Ousmane Dembélé.

Es más, el Barcelona todavía no ha acabado de pagar los fichajes del ya mencionado Coutinho o del holandés De Jong. Ante este escenario, es prácticamente imposible que el conjunto catalán sea una opción para Haaland en el mes de julio. Aunque otra cosa son los clubes de la Premier League.

Rivales ingleses

Los posibles rivales del Real Madrid por Haaland son los clubes de la Premier League. Manchester United, Manchester City y Chelsea son los equipos ingleses que están en la carrera por el fichaje del delantero. El interés de este trío viene de lejos, al igual que el del Real Madrid y es que ya la pasada temporada dejó un muy buen sabor de boca tanto en su etapa en el Red Bull Salzburgo como en el Borussia Dortmund.

Para cualquiera de ellos no será fácil sacar a Haaland del Signal Iduna Park, pero sí es cierto que para el Barcelona es prácticamente una misión imposible. El propio jugador todavía no quiere pensar en ello y está centrado en acabar la presente temporada con el equipo aurinegro. "Todavía tengo tres años de contrato, no me altero con eso", ha dicho desde la concentración de la selección de Noruega en Marbella.

