La Fábrica, clave en el Real Madrid para la próxima temporada 2021/2022

El Real Madrid mira a La Fábrica para la próxima temporada. Esto no quiere decir que no se vayan a producir grandes fichajes y es que Kylian Mbappé y Erling Haaland siguen en lo más alto de la agenda merengue, aunque es el delantero noruego el que parte con más opciones de acabar vistiendo la elástica blanca en la temporada 2021/2022.

También se espera una incorporación de altura en defensa, pero el club de Concha Espina no quiere dejar de lado a las promesas del futuro. A lo largo del presente curso, Zinedine Zidane no ha dudado en llamar a filas a jugadores de las categorías inferiores y algunos de ellos podrían ocupar un hueco en el primer plantel de cara a la campaña que viene.

Bien jugadores que a día de hoy juegan en La Fábrica o aquellos que han formado parte de ella. Este es el planteamiento que sigue la institución blanca en estos momentos. El objetivo es que alguno o algunos de ellos ocupen plaza del primer equipo. Y los nombres los ha revelado Jorge Calabrés, director de EL BERNABÉU, en el último programa de El Bunker CF.

Los cedidos

Jorge de Frutos es uno de los nombres que suena con más fuerza. MARCA ya adelantó esta información y EL BERNABÉU ha podido confirmarla. El actual jugador del Levante está cuajando una gran temporada en el conjunto granota y en el Santiago Bernabéu le ven como el relevo ideal para Lucas Vázquez.

El extremo gallego no ha aceptado la oferta de renovación que le ha puesto sobre la mesa el Real Madrid y pese a que el Atlético era el gran interesado en su fichaje, con fuerza han irrumpido los clubes de la Premier League. El equipo de Concha Espina cuenta con el 50 por ciento del pase de De Frutos.

El futbolista, de 24 años, tiene a otros equipos interesados en hacerse con sus servicios, pero el Real Madrid tiene preferencia y gusta mucho para ocupar ese hueco que dejaría vacante Lucas Vázquez. Además de De Frutos, otro de los jugadores que ya no militan en el filial merengue, pero que podría volver es Fran García.

Fran García juega en calidad de cedido en el Rayo Vallecano. Él gusta mucho y es uno de los principales valores que han salido de La Fábrica en los últimos años. De recalar en el primer equipo el próximo curso lo haría para sustituir a Marcelo, siempre que el veterano defensa brasileño acabe haciendo las maletas.

Aunque no estaría solo en la pelea por ser el segundo lateral zurdo del conjunto merengue. También en el Real Madrid valoran la opción de Miguel Gutiérrez, actual lateral izquierdo titular del Castilla de Raúl González Blanco. En la casa blanca elegirían a uno de ellos dos para ocupar la plaza de Marcelo y ser el que luche por un hueco en el once con Ferland Mendy, el ahora indiscutible.

Actuales mirlos blancos

Además de Miguel Gutiérrez, otros dos actuales jugadores del filial son evaluados para formar parte de la plantilla 2021/2022 del Real Madrid. Estos son Sergio Arribas, quien ya ha debutado a las órdenes de Zidane y a quien se le ve futuro en el primer equipo.

En su caso, todo dependerá de las altas y las bajas que se produzcan en verano. Aunque de los jugadores del actual Castilla es de los que más se cree que puede establecerse en el primer equipo para muchos años. En último lugar, pero no por eso menos importante, Antonio Blanco.

Antonio Blanco, Sergio Arribas, Hugo Duro, Miguel Gutiérrez y Víctor Chust, en el vuelo hacia Bérgamo

A Blanco se le ve como una alternativa en la posición de Casemiro. El mediocentro brasileño no tiene un relevo en el actual plantel. Desde que se fuese Marcos Llorente no lo ha tenido y el canterano es perfecto para asumir este rol, además de que es del gusto de Zidane. Todavía no ha debutado con el primer equipo.

