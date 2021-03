Lucas Vázquez mira a la Premier League

El futuro de Lucas Vázquez sigue alejándose del Real Madrid. Hace unas semanas, EL BERNABÉU ya habló del interés del Atlético de Madrid en el extremo gallego, especialmente porque el 'Cholo' Simeone cree que encajaría a la perfección en su esquema. Sin embargo, todo apunta a que estaría más cerca de cambiar la casa blanca por la Premier League.

En el último programa de El Bunker CF, Jorge Calabrés, director de EL BERNABÉU, ha explicado cómo se encuentra la actual situación con Lucas Vázquez. La oferta del Real Madrid continúa siendo la misma que hace unos meses. El club de Concha Espina le puso sobre la mesa un contrato por los próximos tres años, con una rebaja del 10 por ciento del sueldo por el momento que se vive con la Covid-19.

El de Curtis cobra actualmente 3,5 millones de euros. El Real Madrid no varía la oferta presentada al futbolista, pero este no quiere aceptarla en estos términos. Es por esto por lo que el jugador ya estudia abandonar el club de su vida y en el futuro se aproxima la alternativa de jugar en la Premier League.

Lucas Vázquez se entrena con el Real Madrid

Desde Inglaterra llegan cantos de sirena para él y, de hecho, ya tiene oferta en firme. Y no en singular, sino en plural. Son más de uno y más de dos los clubes que quieren hacerse con sus servicios. El propio futbolista comienza a mirar cada vez con mejores ojos esa opción de abrir una nueva página de su carrera en la Premier.

Lucas Vázquez acaba contrato en junio y uno de los equipos que más está 'mojándose' para su incorporación, ese es el Tottenham de José Mourinho. Hay que recordar que The Special One no es la primera vez que se interesa por el extremo, ya el pasado año se mostró interesado en su fichaje para el conjunto de Londres.

Además, Mourinho fue uno de los principales valedores del actual '17' blanco en el Real Madrid. Se conocen bien y su perfil gusta mucho al entrenador portugués, quien tiene debilidad por esos jugadores que se dejan la piel en el campo y que no bajan los brazos en ningún momento.

Uno de los fijos

En lo que respecta a su actual rendimiento, Lucas Vázquez no comenzó con buen pie la presente temporada. Su bajón de rendimiento fue visible, pero Zinedine Zidane siguió confiando en su trabajo y es uno de los fijos en su esquema durante los últimos meses. Lesiones como las de Dani Carvajal o Álvaro Odriozola han provocado que el gallego se haya reconvertido y haya pasado de jugar de extremo a lateral o carrilero, dependiendo de lo que necesitase el equipo en un determinado momento.

Lucas Vázquez celebra su gol al Celta de Vigo REUTERS

En la temporada 2020/2021, que apunta a ser su última campaña de blanco, ya ha sobrepasado la barrera de los 2.000 minutos. Es más, va camino de superar la de los 3.000 con sus 2.557 minutos justo antes de entrar en la recta final de La Liga y de la Champions League. 31 partidos, dos goles y siete asistencias son sus números destacados del curso hasta ahora.

