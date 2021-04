El Real Madrid, cabreado con la situación de Sergio Ramos

Sergio Ramos vuelve del parón de selecciones nuevamente lesionado. El capitán del Real Madrid disputó menos de diez minutos en el último encuentro ante Kosovo, pero en el calentamiento posterior notó unas molestias y durante este jueves se ha confirmado que estará apartado durante varias semanas. El central merengue, por lo tanto, se perderá encuentros determinantes del Real Madrid ante Liverpool y Barcelona. Una situación que no ha gustado en el club capitalino.

Tal y como ha informado Jorge Calabrés en El Bunker CF, la sensación en la entidad merengue es de estar pagando los platos rotos de una situación en la que no tenían nada que ver. El Real Madrid está molesto con la lesión de Sergio Ramos y se ve como un duro golpe para semanas en las que el equipo de Zidane se juega el futuro en La Liga y la Champions League.

"En el Real Madrid están cabreados con la situación porque pierden al capitán para los partidos más importantes de la temporada", ha confirmado el director de EL BERNABÉU. "La lesión se produce en el calentamiento de los menos habituales una vez ha acabado el partido con la Federación de Fútbol de Kosovo. Se ve cómo Ramos se para y siente algo en el gemelo. Hoy no ha entrenado con el Real Madrid y hay lesión".

En principio, se prevé que esté un mes fuera de los terrenos de juego. Sin embargo, mañana se hará una resonancia y se sabrá el tiempo de baja de forma más concreta. Aunque el central confía en poder estar menos de un mes lesionado y así poder jugar la vuelta ante el Liverpool, que llegue a la eliminatoria europea es muy complicado que juegue en Anfield.

El Real Madrid se las verá este sábado 3 contra el Eibar. El día 6 se enfrentará al Liverpool en la ida de cuartos de Champions League, el sábado 10 El Clásico ante el FC Barcelona y el miércoles 14, nuevamente, terminará la eliminatoria europea contra el conjunto de Klopp en Anfield. Esa es la cita que se ha marcado Sergio Ramos para regresar a los terrenos de juego, aunque parece bastante difícil que lo pueda cumplir.

Ramos, tocado

Jorge Calabrés, además, ha confirmado que Sergio Ramos no se encuentra bien anímicamente por la situación que se ha dado. "Lo está pasando mal y está fastidiado", ha desvelado en El Bunker CF. Además, ha subrayado que esta última lesión no cambia el caso de su renovación. El Real Madrid presentó una oferta y espera una respuesta de Sergio Ramos.

"Si hay algo que me duele es no poder ayudar al equipo en estos partidos de máxima exigencia en los que nos jugamos la temporada y también no poder devolveros sobre el terreno de juego el cariño y la energía que me transmitís. No puedo hacer otra cosa que hablar con franqueza, trabajar duro y animar al equipo con el alma", ha detallado el propio Sergio Ramos en un mensaje público.

