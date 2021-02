James Rodríguez se sincera: "Ya no me quiere nadie en el Real Madrid"

James Rodríguez marcó un antes y un después en el fútbol sudamericano y en el fútbol europeo gracias a su exhibición en el Mundial de Brasil con Colombia en el año 2014. En aquella importante cita tuvo su gran explosión después de cuajar buenos años en el Oporto y en el Monaco. Y desde ahí voló hacia Madrid, donde llegó arrasando y demostrando tener un gran nivel.

Su primera temporada en la capital de España fue sencillamente espectacular, un jugador de otro nivel, capaz de marcar, asistir, participar en la elaboración de juego y aportarle mucho trabajo y sacrificio al centro del campo blanco. Estaba viviendo un sueño y se dejaba la vida en cada partido por él. Sin embargo, las cosas se empezaron a torcer.

James sufrió una importante lesión y después de su vuelta las cosas no fueron igual. Aquel equipo que volaba con Ancelotti se terminó cayendo y el año se cerró con un importante fracaso después de haber cosechado títulos tan importantes como la Champions, la Copa del Rey, la Supercopa de Europa o el Mundial de Clubes.

Tras esos éxitos, llegó el bajón del equipo y también la desaparición de James Rodríguez de las alineaciones. Además, el colombiano no terminó de congeniar con técnicos como Rafa Benítez y, sobre todo, con Zinedine Zidane, a quien sus éxitos en la Champions le cubrieron de gloria para tomar decisiones importantes. Una de ellas fue la no de contar con el jugador cafetero, para quien era todo un ídolo.

James Rodríguez en un partido de Liga del curso pasado. Juan Manuel Serrano Arce

Zidane y James nunca se entendieron y eso provocó que el crack colombiano tuviera que salir de Madrid para buscar una nueva aventura. Tras sonar para varios equipos como el Nápoles o el Atlético de Madrid se marchó al Bayern Múnich. Allí, aunque su participación fue mayor, tampoco alcanzó el nivel deseado.

Después regresó al Real Madrid a pesar de que su etapa en el equipo blanco, y en especial con Zidane en el banquillo, estaba totalmente terminado. Ese último curso en el Real Madrid fue desastroso para él a nivel individual y el pasado verano buscó una salida definitiva, ponerle punto y final a su sueño en la 'Casa Blanca', el cual había comenzado a las mil maravillas, pero que se terminó convirtiendo en una pesadilla.

Ahora, James vuelve a recuperar la sonrisa en el Everton, de nuevo con Carlo Ancelotti, el técnico que mejor rendimiento le sacó en el Real Madrid. Poco a poco, el jugador colombiano se acerca a ese pico de su nivel visto tanto en el Santiago Bernabéu como en la selección cafetera y ya suma esta temporada 5 goles y 8 asistencias, números bastante interesantes para un equipo que llegó a ser líder y gran sensación de la Premier League y que ahora se ha consolidado en la lucha por los puestos europeos.

James y el Madrid

Sin embargo, la vida de James ahora mismo es más que fútbol y por eso ha decidido compartir con sus aficionados una de sus grandes pasiones, los videojuegos, abriendo su propio canal de Twitch para poder ser visto mientras pasa un rato disfrutando de este entretenimiento junto a otros usuarios.

@jamesdrodriguez fala sobre sua aposentadoria:



Será em algum clube colombiano? Será no Real Madrid? pic.twitter.com/k1Aqw4A975 — JAMES RODRÍGUEZ BRASIL (@jamesrodrigbra) February 24, 2021

La sorpresa ha llegado cuando en una de sus primeras emisiones ha dejado una sonora frase sobre el Real Madrid. Una de las personas que jugaba con James le preguntaba sobre su futuro y sobre si retiraría en Colombia, algo que James negó, aunque reconociendo que en el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar.

Acto seguido, otro usuario le reclamaba su vuelta al equipo blanco, a lo que James respondió: "Ya no me quiere nadie allí". Esa frase tan rotunda dejó sorprendidas a las personas con las que jugaba James, que intentaron hacerle un guiño: "La afición te tiene mucho cariño". James recogió el guante, pero con dudas: "Creo que sí, no sé". Finalmente, terminó zanjando el tema con "es parte del juego muchachos".

[Más información: Alarma en el Real Madrid por el Brexit: ¿puede ser Bale un problema para la próxima temporada?]