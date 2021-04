La Real Sociedad acusa la resaca de los derbis y deja escapar la victoria frente al Valencia

Valencia y Real Sociedad no pudieron pasar del empate en un intenso duelo en Mestalla que tuvo más lucha que fútbol, especialmente en el segundo tiempo. Los de Imanol Alguacil fueron muy superiores en una primera mitad en la que llegaron a ponerse con dos goles de ventaja gracias al estelar nivel ofrecido por un Isak superlativo [Valencia 2-2 Real Sociedad: Narración y estadísticas].

Sin embargo, en el segundo tiempo, los visitantes bajaron el pie del acelerador tras una buena salida de los vestuarios y lo terminaron pagando. El Valencia se fue hacia arriba y aprovechó el segundo penalti del día para recortar distancias, ya que Carlos Soler había fallado uno en el primer tiempo. Anotado el primer tiempo, Paulista puso el empate definitivo con un gran testarazo.

Buen partido el visto en Mestalla entre Valencia y Real Sociedad. Con más intensidad y ritmo que brillo, ambos equipos tuvieron sus opciones de llevarse un premio mayor, especialmente los donostiarras, que desperdiciaron una ventaja de dos goles y terminaron firmando un empate que les sabe a poco en su lucha por los puestos europeos, aprovechando a medias el tropiezo del Villarreal y a la espera de lo que haga el Betis frente al Atlético de Madrid.

El choque comenzó demasiado trabado con continuos parones por las muchas faltas que se producían en el partido, algunas de ellas de consideración con golpes bastante fuertes. El Valencia tenía el control del esférico, pero quien creaba verdadero peligro era la Real Sociedad a la contra con un Portu muy activo apareciendo por todo el frente del ataque. La primera ocasión de los donostiarras llegó por mediación de Oyarzabal en el minuto 13 con un disparo de falta que se marchó desviado por poco.

Poco a poco, los de Imanol fueron recuperando el mando del choque y acumulando llegadas de peligro, especialmente por el carril zurdo con Monreal como claro protagonista. El primer acercamiento del Valencia llegó con un remate de Wass a centro de Cheryshev. Sin embargo, el momento clave de la primera mitad llegó en el minuto 28 con un penalti pitado a favor del Valencia por mano de Gorosabel. Centro de nuevo de Cheryshev y el lateral txuriurdin cortó el envío con la mano. Pizarro Gómez no lo dudó y señaló la pena máxima, pero Carlos Soler el encargado de lanzarla, no acertó desde los once metros y envió el balón directamente fuera.

Tras esa acción llegaron los dos zarpazos de la Real Sociedad. Primero fue Guevara quien en el minuto 33 inauguraba el marcador con un gran gol. Disparo raso con la zurda desde la frontal del área que se coló pegado al poste izquierdo de la meta de Jaume. Nada pudo hacer el meta del Valencia para detener el envío. Y antes del descanso, Isak puso el segundo tras una sensacional jugada personal repleta de potencia y calidad. Tras romper en arrancada a Diakhaby, batió de nuevo a Jaume exactamente por el mismo sitio que Guevara y también con la izquierda. Los de Imanol ponían tierra de por medio antes del descanso.

Guevara celebra su tanto contra el Valencia EFE

Ya en el segundo tiempo, aunque la Real empezó de nuevo dominando y llegando con peligro, el guion cambió completamente. El Valencia empezó a mostrar otra actitud y, aunque les seguía faltando fútbol, al menos eran capaces de ofrecer una mejor imagen y una mayor resistencia ante la calidad de los de Alguacil. La Real, por su parte, seguía acumulando llegadas de peligro, pero el tercero se resistía.

El líder Paulista

Y en el minuto 59 llegó la acción que empezó a cambiar el guion del encuentro en favor del Valencia. Carlos Fernández, en la defensa de un córner, pisó a Gabriel Paulista dentro del área y Pizarro Gómez volvió a señalar pena máxima en favor del cuadro valencianista. Esta vez el encargado de ejecutar fue Wass, que sí acerto y recortó diferencias.

En ese momento, la Real Sociedad sufrió un pequeño bajón y el Valencia se creyó con opciones de pelear por la victoria o, al menos, por el empate. Y se lanzaron a por ello. Aún así, los donostiarras pudieron hacer el tercero con dos buenas acciones de Isak y Oyarzabal, pero el sueco no acertó con la portería y el delantero de la selección se encontró con la intervención de Jaume. Ya en el minuto 73, Gabriel Paulista asumió la responsabilidad y le dijo a la Real que si ellos perdonaban, él no lo iba a hacer, y puso el empate a dos con un sensacional testarazo que se coló por la escuadra de la portería de Remiro.

Poco le duró la alegría al Valencia que en el minuto 78 veía como se quedaba con uno menos por la expulsión de Maxi Gómez tras un codazo a Guevara. Antes podía haberse ido expulsado Paulista, ya que los jugadores de la Real pidieron la segunda amarilla del central, pero Pizarro Gómez no lo interpretó así. Poco a poco, el partido fue muriendo, aunque lo hizo con dos avisos más de los visitantes. Primero Januzaj, con una gran ocasión tras un disparo con la zurda que se marchó rozando la escuadra y ya en el descuento con un remate a la media vuelta de Bautista. Al final, reparto de puntos.

Valencia 2-2 Real Sociedad

Valencia: Jaume Doménech, Thierry, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gayà, Wass (Oliva, 90+4'), Racic (Gameiro, 64'), Carlos Soler, Cheryshev (Musha, 64'), Maxi Gómez y Guedes (Lato, 86').



Real Sociedad: Remiro, Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Monreal, Portu (Januzaj, 67'), González de Zárate (Sagnan, 46'), Guevara, Oyarzabal (Bautista, 89'), Carlos Fernández (Roberto López, 79') e Isak.



Goles: 0-1, 33' Guevara. 0-2, 45' Isak. 1-2, 61' Wass, de penalti. 2-2, 73' Gabriel Paulista.



Árbitro: Pizarro Gómez (comité madrileño). Amonestó por el Valencia a Cheryshev, Gabriel Paulista, Musah, Wass y Maxi Gómez y por la Real Sociedad a González de Zárate, Portu, Carlos Fernández , Monreal e Isak. Expulsó con roja directa al local Maxi Gómez (80')



Incidencias: partido disputado en Mestalla sin público. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Cipriano González "Ñito", guardameta tinerfeño del Valencia entre 1963 y 1966.