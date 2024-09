La alineación probable del Real Madrid contra el Espanyol en la jornada 6 de La Liga

Adiós Champions, hola Liga. El Santiago Bernabéu cambia de inquilino y de piel. Abandona el traje azul de Europa para ponerse el esmoquín del campeonato nacional. Entre la elección del fútbol control o el vértigo, Carlo Ancelotti lo tiene claro y opta por el "rock and roll", que, asegura, es lo que más gusta a la afición del Real Madrid.

Pese a tener las mismas piezas, cambiando en el once titular a Toni Kroos por Kylian Mbappé, el cambio de sistema que eso conlleva ha provocado numerosos desajustes. Y, aunque las sensaciones no son las esperadas, en siete partidos y con un título ya en el bolsillo, el conjunto madridista no ha perdido y entre las dudas sacó adelante sus tres últimos compromisos ante Betis, Real Sociedad y Stuttgart.

Ante el Espanyol extenderá esos ajustes tácticos que han hecho perder la sonrisa a Ancelotti, que ya recupera a Aurélien Tchouaméni y Jude Bellingham también para La Liga, pero que de momento descartará la opción de aumentar el equilibrio con un cuarto centrocampista. El perfil del rival y del próximo duelo, el Alavés el martes también en el Bernabéu, dejarán esa decisión para el primer partido ante un rival directo, el derbi del Metropolitano contra el Atlético.

Alineación probable del Real Madrid ante el Espanyol.

Antes, el Espanyol pone a prueba el equilibrio de un equipo blanco que podría contar con mayor participación de Endrick. El brasileño suma dos goles en los escasos 23 minutos que ha disputado esta temporada y ha caído de pie en el vestuario blanco, tiene encandilado a su entrenador con el trabajo diario en cada entrenamiento.

"Va a ser titular en alguno de los próximos partidos. Y será titular en muchos partidos del Real Madrid. Por su calidad es bastante obvio. Es un chico humilde, habla poco y trabaja mucho. Eso me gusta mucho", asegura Ancelotti. El joven brasileño se gana más protagonismo al mismo tiempo que Carlo medita cambiar el sistema. La fórmula para encontrar el equilibrio desaparecido.

Courtois volverá a salir de la partida. Escoltado por Militao y Rüdiger en el eje de la zaga y Carvajal y Mendy por los costados. El centro del campo, inamovible, pese a las bajas. Ancelotti recupera a Bellingham en Liga, que formará por la izquierda, Valverde por la derecha y Tchouameni en la sala de máquinas.

En el ataque, menos dudas todavía. Se mantendrá el tridente. En banda derecha Rodrygo, que sigue espantando los fantasmas de la suplencia, por dentro partirá Mbappé, estrenado como goleador en Champions como jugador del Real Madrid y por el flanco izquierdo Vinicius.

Alineaciones:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé y Vinicius.

Espanyol: Joan García; Omar El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Oliván; Tejero, Král, Gragera, Romero; Puado y Veliz.