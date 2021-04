El 'Cholo' Simeone se retrata: "¿Campeones? No me gusta la mentira... veremos qué sucede"

El Atlético de Madrid está despidiéndose del título de liga semana tras semana y, además, lo está haciendo por la puerta de atrás, sin casi competir, dando muestras de ser un equipo roto, sin la grandeza que requiere pelear por todos los títulos y sin la moral ni la estabilidad que sus propios aficionados le demandan.

Jornada tras jornada, el 'Cholo' Simeone le manda a su equipo recular porque sabe que con su actual sistema dependen demasiado de los milagros, esos que cada vez se producen con menos frecuencia. Oblak siempre está abajo, pero con Luis Suárez lesionado, el frente de ataque es un páramo. Para colmo, ahora también ha caído Joao Félix.

"Arrastra un dolor que no lo deja jugar como quisiera, esperemos que haga un esfuerzo para que nos pueda ayudar la semana que viene. Venía de no jugar ante el Sevilla por esa lesión, y esta semana entrenó el miércoles, de menor a mayor, pero hoy tuvo que volver a salir".

A pesar del empate, Simeone se marchó contento a casa con el trabajo de sus hombres frente al Betis. En la primera parte dieron la cara, pero tras la lesión del luso, vuelta a la cueva: "El primer tiempo fue muy bueno, en los primeros minutos tuvimos pronto el marcador en ventaja, tuvimos acciones peligrosas con Correa, la que le paró el portero a Saúl y luego vino el gol de ellos. Creo que podíamos haber lastimado más en el segundo tiempo. Al final, un partido de final de temporada, ellos pudieron resolver y nosotros tuvimos también para ganar el partido. Contentísimo con el trabajo de mis jugadores, están haciendo un trabajo enorme".

"Pudimos haber hecho daño en el primer tiempo, tener una ventaja mayor antes del empate de ellos. Luego sufrimos porque atacan con mucha gente que juegan muy bien. Clásico equipo del míster, al que le gusta este fútbol, con equipos que propongan. Peleamos con nuestras armas y tuvimos el empate merecido".

Aún así, Correa tuvo varias oportunidades para hacer el tanto del triunfo, pero no acertó: "Me da mucha bronca que Ángel no pueda meter un gol porque siempre está generando jugadas de peligro. Está en una etapa donde no la puede meter, si sigue así, llegará el gol. La vida es trabajo y trabajo y un día paga. Ojalá un día tenga la que merece, el gol".

Las opciones del Atleti

Simeone, preguntado sobre si con lo mostrado en las últimas semanas le dará para ser campeón, se retrata a sí mismo y evidencia su falta de confianza: "No miento y no me gusta la mentira. Voy partido a partido y no voy a cambiar. Me encanta este momento".

"Empezó La Liga con el Madrid y Barcelona irregulares, nosotros empatamos dos veces antes del parón, luego mantuvimos un paso firme y fuerte. Empezó a recuperarse el Madrid y el Barcelona, el otro día se enfrentaron y el Madrid sigue con paso firme y nosotros bajamos un punto de irregularidad como ellos tuvieron al principio. Veremos qué sucede, todos los equipos tienen un momento de irregularidad y ojalá nosotros lo hayamos pasado tras el empate de hoy".

Cierto es que a este Atlético de Madrid, como le sucede a los blancos, le están lastrando mucho las lesiones y las bajas: "Me encanta porque tengo futbolistas que siguen dando el alma. Vitolo lleva mucho tiempo sin que le dé minutos, Herrera llevaba mucho tiempo sin jugar e hizo un buen partido, Torreira... Todo ello son cosas positivas y cuando el equipo trabaja en grupo, el premio aparece".

Herrera ante Álex Moreno en el Betis - Atleti EFE

Ni gol ni fútbol

El argentino sabe lo que le falta a su equipo: "Quiero gol, es lo que termina generando fortaleza mental y piernas. No he visto nunca un equipo que vaya ganando y se diluya durante un partido, siempre genera ilusión. Al final de la temporada hay más tensión, pero venimos creciendo. El año pasado veníamos de una transición y ahora estamos en un lugar lindo que debemos sostener".

Sin embargo, este Atleti, que cada vez más corazón y menos cabeza, empieza a diluirse antes de tiempo: "Cuando no aparecen situaciones positivas necesitas que aparezca el corazón. El equipo mostró solidaridad, en la vuelta en las jugadas a la contra, son cosas que van más allá de las piernas, pero estamos en un momento de resistencia. Es algo que me gusta, como pasa en la sociedad en este momento difícil que todos estamos viviendo".

