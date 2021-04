"En el Santiago Bernabéu pitaron a Cristiano Ronaldo y después tuvieron que tragárselo"

Llegar al primer equipo del Real Madrid nunca es fácil. Especialmente si estas en el Castilla, filial blanco, y eres un jugador que no solo procede de fuera, sino que además eres propiedad de otro club y estás cedido en la capital de España. Ese fue el caso de Pedro Mendes, jugador portugués que guardará para siempre en su recuerdo su debut en Ámsterdam con la camiseta blanca.

Fue en el último encuentro de la fase de grupos de la Champions en la temporada 2011/2012. Mendes recibió la llamada de José Mourinho y entró en lugar de Arbeloa, uno de los hombres fuertes del técnico portugués, quien apostó por él por delante de otros compañeros del Castilla, algo que no sentó bien en la plantilla del filial.

Según apunta Pedro Mendes en una entrevista con Tribuna Expresso, el hecho de que su agente fuera también Jorge Mendes le ocasionó algunos comentarios y algunas críticas que no le gustaron. Por aquel entonces, el 'súper agente' del fútbol también llevaba al propio Mourinho y a estrellas del primer equipo como Cristiano Ronaldo, Pepe Coentrão, Carvalho o Di María.

Jorge Mendes, representante de fútbol Reuters

Así explica Pedro su llegada al equipo blanco tras ser cedido por el Sporting de Lisboa: "Estaba en el Servette, cedido, y apareció el Madrid. Nunca pensé... Hicimos una buena temporada en Suiza, el Servette hacía muchos años que no subía. Jorge Mendes habló con José Mourinho, evaluaron, estuvieron de acuerdo y se decidió seguir adelante. Pero para eso tendría que renovar un año más con el Sporting y eso es lo que pasó".

Su etapa en Madrid

Llegar al Castilla le podía abrir las puertas del Real Madrid como ya había pasado con otros jugadores: "Sí, la intención era ir al Castilla, pero claro luego dependía de mí. Si lo hacía bien, como pasó con Fabinho por ejemplo, que empezó en el Castilla y luego pasó al equipo principal…". Su etapa de blanco fue un acierto para él: "Fue mejor con respecto a la etapa en Suiza en todos los aspectos, incluso en lo negativo fue mejor, porque aprendí grandes lecciones de lo que estaba pasando en el Real Madrid".

Fabinho, en el Real Madrid

"Primero, pasé de ocho a ochenta, en términos de tamaño de club, en términos de condiciones, en términos de estatutos, de egos, de ver a los mejores del mundo justo al lado. Luego, un gran peso de tener a Jorge Mendes como agente. Pronto hubo un murmullo y rumores, del tipo 'otro que era parte del clan Mendes', 'otro portugués'... Se dice que los españoles son 'nuestros hermanos', pero hay una gran rivalidad, al menos en el fútbol".

Mendes pronto vio la enorme exigencia que había en el Real Madrid y en el Santiago Bernabéu: "Vi pitar a Cristiano Ronaldo en el Santiago Bernabéu. ¿Por qué no iban a silbar a otros jugadores como Coentrão, Pepe o a mí si se silbaba al mejor del mundo cuando no marcaba? Inmediatamente cuestionaron su trabajo y profesionalidad y que no lo está haciendo bien este año... Pero cuando hicieron eso, la máquina goleadora marcó y tuvieron que tragarse lo que dijeron. Pero ahí, al principio lo pasé un poco mal".

