Usain Bolt retoma el debate: "¿Cristiano o Messi? Ronaldo tiene algo... ha demostrado más"

El debate sobre quién es el mejor deportista de todos los tiempos en cada disciplina es tan grande como eterno. ¿El mejor del fútbol? ¿Del baloncesto? ¿Del tenis? Tantas respuestas como colores, aunque si hay algo en lo que existe unificación es en que no ha habido ni hay otro velocista como Usain Bolt.

El jamaicano posee todos los récords de velocidad. Ocho veces campeón olímpico, Bolt ha hablado este miércoles sobre cómo se le considera una leyenda del deporte, al igual que otros nombres históricos como los de Pelé o Maradona en el fútbol, o el de Muhammad Ali en el mundo del boxeo.

Durante una entrevista para La Gazzetta dello Sport, el atleta ha señalado que "hay muchas leyendas del deporte". "Yo siempre soñé con ser nombrado junto a grandes campeones como Maradona, Pelé, Muhammad Ali y glorias de este nivel", ha continuado para después asegurar que no puede "nombrar" a uno solo como el más grande de siempre porque "hay muchos".

Continuando con el tema, Usain Bolt afirmó que estaba "feliz por ser considerado entre las leyendas del deporte". "Empecé a entenderlo en 2008 en Pekín, después de ganar mis primeros Juegos. En ese caso mi entrenador me dijo 'Usain, si trabajas duro te convertirás en uno de los mejores de siempre. Si sigues entrenando serás de los mejores del mundo', y tenía razón", afirmó el hombre más rápido del mundo.

Juegos Olímpicos

En el diálogo con el medio italiano, el jamaicano también ha hablado sobre los Juegos Olímpicos de Tokio. Los JJOO debieron celebrarse durante el pasado verano de 2020, pero la pandemia de la Covid-19 provocó que se aplazasen un año. Ahora, todo está preparado para que al fin se dispute la cita olímpica.

"Me gustaría mucho, aunque depende de lo que pase en los próximos meses. Me gustaría ir a Japón así que, si los Juegos se confirman, como espero, lo haré todo para ir, porque me encantaría estar en la grada como aficionado", ha señalado el exvelocista de Jamaica.

Futbolista favorito

Volviendo al fútbol, Usain Bolt ha sido preguntado por quién es su futbolista favorito y es que no es ningún secreto que el deporte rey es una de sus debilidades. "Es difícil elegir porque me gusta la selección argentina, pero también aprecio a Cristiano desde que jugaba en el Manchester United, del que soy aficionado. Creo que Cristiano tiene algo más porque demostró su valor en Italia, España e Inglaterra", ha sentenciado.

