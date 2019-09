Usain Bolt elige a los tres jugadores con los que haría el 4x100: Cristiano, Mbappé y...

THE BEST

Uno de los momentos más esperados por todos los futbolistas llega este lunes. En Milán se entregan los Premios The Best, que son la antesala del Balón de Oro -cuya gala tendrá lugar el próximo 2 de diciembre-. Por este motivo, la web de la FIFA ha hablado con Usain Bolt.

El jamaicano siempre ha puesto de relieve su pasión por el fútbol e incluso hizo algún tímido intento de convertirse en jugador profesional. Algo que ha apartado: "Me encanta jugar, pero a mi edad y con mis otras obligaciones. No podía dedicar el tiempo necesario a esta nueva carrera. Seguiré jugando partidos benéficos o exhibiciones".

De haberse decantando por el fútbol en lugar de por el atletismo, su carrera podría haber sido muy diferente: "Es difícil de decir. Amo el fútbol, pero no me arrepiento de mi carrera en el atletismo. No cambiaría nada". Un especialista en velocidad y una de las leyendas de este deporte tras superar todos los registros, Bolt tiene claro con quién haría un 4x100: "Ronaldo, Mbappé y Gareth Bale".

El eterno debate

Cristiano Ronaldo, Messi y Van Dijk son los finalistas al The Best y sobre ellos ha opinado el velocista: "Son tres jugadores maravillosos. Cristiano y Messi lo ganaron cinco veces cada uno y Van Dijk acaba de ganar el premio de la UEFA. Quizás haya llegado su momento, pero como aficionado del United votaría a Ronaldo".

Cristiano, Messi y Van Dijk. Foto: Twitter (@Fifacom_es)

Usain Bolt también ha dado su opinión sobre el eterno debate: ¿Cristiano o Messi? "Los dos han tenido una gran carrera. Son dos genios del fútbol. Siempre he sido un gran admirador de Cristiano porque admiro su habilidad para triunfar en diferentes campeonatos. En Inglaterra, en España, ahora en Italia...", ha dejado claro el jamaicano.

Para finalizar, ha señalado el nombre de los posibles sucesores de los dos extraterrestres del fútbol: "Hay muchos jóvenes prometedores: Mbappé, Neymar, Jadon Sancho... No puedo esperar para ver lo que harán los ex del Ajax como De Ligt y De Jong en sus nuevos clubes. También está Hazard en el Madrid. Soy amigo de Sterling, Pogba y Leon Bailey...".

