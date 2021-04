Pepe señala a Cristiano como el mejor de la historia: su anécdota que nadie conocía

Cristiano Ronaldo y Pepe forjaron una gran amistad en el Real Madrid que luego se extendió en la selección de Portugal. Ambos tienen una relación cercana y sobre ello ha hablado el central luso, que a sus 38 años juega en el Oporto, en una entrevista para TNT Sports.

"Admiro mucho a Cris y esto ya es público desde Madrid, para mí es el mejor jugador en la historia del fútbol", señala Pepe, que cree que Cristiano Ronaldo es el mejor futbolista de toda la historia.

"Él logró hacer lo que nadie hizo. Ganó en Inglaterra, ganó en España, en Italia, ganó con la selección de Portugal. Somos 10 millones de personas. Fue nuestro capitán, mucha gente le critica sin saber lo que es estar dentro", dice sobre el papel que ha llevado a cabo en la selección durante tantos años.

Pepe no oculta su admiración por su amigo, del que destaca algunas anécdotas para ejemplificar su grandeza. Recuerda un momento durante la Eurocopa de 2016 en el que animó a Joao Moutinho para lanzar un penalti contra Polonia en el partido de cuartos de final: "Solo mira lo que hizo en la Euro, cuando llamó a João Moutinho para que lanzara el penalti, la grandeza que demostró en ese momento. Esa es su característica", señala.

Pero, además, se acuerda de la vez que Cristiano Ronaldo se preocupó por él tras recibir un golpe en la cabeza. Reconoce que el '7' siempre ha puesto mucha atención en este tipo de lesiones: "Me abrí en un golpe y me dijo: 'Pepe, es peligroso, en la cabeza es peligroso'. Estuvo conmigo en el Real Madrid, cuando Casillas me puso KO dos veces. En una ocasión Cristiano fue a visitarme al hospital, porque vio que la situación era grave", cuenta.

"Me dijo que golpearse la cabeza es peligroso. Me fui y me dijo: 'Vas a jugar porque quiero ganar contigo en el campo'. Le respondí: 'Está bien, conmigo ganarás en el campo, pero seré yo quien pase la eliminatoria", añade sobre la conversación que mantuvieron ambos en Turín.

