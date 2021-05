Mercedes domina ante el descalabro de Red Bull y Alpine se mete en la batalla con Ferrari

Concluyó el primer día del Gran Premio de España de Fórmula 1 con sensaciones muy positivas para los pilotos españoles, que volvieron a dar alegrías a la afición nacional. El gran salto lo ha dado Fernando Alonso que, como en Portimao, ha vuelto a disfrutar conduciendo su A521. El asturiano termina en la quinta plaza tras una segunda sesión de libres muy positiva. Además, no se trata de un rendimiento puntual, ya que su compañero Ocon fue cuarto.

Carlos Sainz solo pudo ser octavo, pero concluyó a solo medio segundo de la cabeza en una tanda de pruebas que estuvo realmente igualada. Los Ferrari no van nada mal ya que Leclerc finalizó tercero una sesión dominada por Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, que rodaron sin la competencia de sus grandes rivales de Red Bull. Problemas para los austriacos.

Segunda sesión de libres en Barcelona y, como avanzábamos, más y mejores conclusiones, especialmente para los españoles que prometen estar en la batalla por posiciones bastante positivas. La gran sorpresa de la tarde, cada vez menos sopresa y cada vez más realidad, ha sido la de Alpine, instalado en los puestos de privilegio y aprovechando la caída de Red Bull, martirizado por los problemas en sus monoplazas y por el bajo ritmo de 'Checo' Pérez.

Ocon rodando por delante de Fernando Alonso en el Gran Premio de España de Fórmula 1 Reuters

La sesión fue dominada, una vez más, por los Mercedes. Hamilton dejó el mejor crono del día en 01:18:170, cuatro décimas más rápido que el de Bottas de esta mañana. El finlandés también dejó un mejor registro en esta segunda tanda, pero se quedó a más de una décima de su compañero de equipo. El podio lo completó un meritorio Charles Leclerc a solo tres centésimas de Bottas.

Por detras llegó la exhibición de los coches azules. Esteban Ocon fue cuarto y Fernando Alonso quinto, separados por tan solo media 50 milésimas. Las sensaciones de Alpine fueron muy buenas desde el principio. Todos salieron con los compuestos medios para probar tandas un poco más largas y Fernando se coló en las primeras posiciones a las primeras de cambio. El ritmo de los franceses fue muy interesante tanto con los neumáticos medios como con los blandos, por lo que las sensaciones de cara a la clasificación y a la carrera son positivas. Habrá que ver si tanto Fernando como Ocon intentan meterse en la Q3 con las ruedas amarillas.

Problemas de Red Bull

Justo detrás de Fernando clasificaron los dos Alpha Tauri con Tsunoda superando a Gasly y en octava posición Carlos Sainz, que poco a poco va recuperando sensaciones, aunque sigue algo lejos de su compañero Leclerc. El Top10 lo cerraron Max Verstappen, que tuvo problemas con su alerón delantero, y Pérez, en una tarde para olvidar del equipo austriaco. Mucho tienen que trabajar los de Milton Keynes para tener opciones de pole position este sábado.

Max Verstappen en el Gran Premio de España de Fórmula 1 Reuters

Fuera ya de las plazas de honor se situó un Sebastian Vettel que confirmó las buenas sensaciones de la mañana y que sigue peleando por entrar en la zona de puntos de cara a la carrera del domingo. Parece que las cosas en Aston Martin, aunque despacio, empiezan a rodar. Donde no salieron, de manera sorprendente, fue en McLaren, ya que Lando Norris esta vez no fue capaz de meter su coche en la pelea y Ricciardo sigue perdido en la parte baja de la tabla, acusando muchos problemas. La sesión terminó con casi todos los pilotos rodando con sus monoplazas muy cargados de combustible y no hubo grandes modificaciones en los tiempos. Raikkonen volvió a pista tras al aventura de Kubica de esta mañana.

[Más información: Bottas lidera en los primeros libres de Barcelona y Ferrari y McLaren siguen al alza]