Hamilton inicia la guerra psicológica contra Verstappen: "¿Te acuerdas de Ferrari?"

Lewis Hamilton sabe que tendrá esta temporada en Max Verstappen su mayor rival por el campeonato de Fórmula 1. El piloto de Mercedes, que saca ocho puntos de ventaja al neerlandés, es consciente de que tendrá batalla por el título y ya ha empezado la guerra psicológica con un mensaje 'amenazante' para su rival.

"Nos enfrentamos a un equipo ganador, que está en lo más alto de su nivel y que tiene un coche para ganar el Campeonato del Mundo, quizá incluso más rápido que el nuestro", ha dicho Hamilton consciente del reto que tiene por delante esta temporada.

Alabó a Max, pero quiso recordar 'quién manda': "Max es increíblemente rápido y realmente muy competitivo. Está hambriento de victorias y títulos, y tiene más experiencia que nunca. Pero no me importa contra quién pelee, ya sea con un compañero de equipo o contra otro piloto. Llevo mucho tiempo compitiendo y ya he luchado contra muchos rivales: ¿Te acuerdas de Ferrari?", soltó para recordar que ya venció a Sebastian Vettel y Ferrari en 2017 y 2018.

Hamilton en la clasificación del Gran Premio de Portugal Reuters

Hamilton reivindica el trabajo en Mercedes: "Conozco a la gente de mi equipo y sé de lo que son capaces. Los test no salieron bien, ahí vimos la brecha con Red Bull. Pero luego lo hicimos mejor en la gestión de los fines de semana de carrera. Por eso es importante seguir así, muy concentrados en el trabajo, porque podemos mejorar. No debemos confiar en los errores ajenos: tenemos un buen coche, pero tiene sus debilidades. Estamos esforzándonos en progresar. Siempre hay que subir el listón".

Bottas como compañero

Incluso habló de Bottas como compañero: "Valtteri (Bottas) siempre ha sido un increíble compañero de equipo, como ya lo he dicho anteriormente. Si soy sincero, creo que tenemos la mejor dupla de pilotos en términos de resultados, de equilibrio dentro del equipo y de desarrollar el coche"

"Valtteri hizo la pole en la carrera anterior, creo que la gente debería darle un respiro y dejar que se centre en lo suyo", añadió en la previa al GP de España.

[Más información: Fernando Alonso: "Estoy mejor en el coche y con el equipo, pero aún falta para estar al máximo"]