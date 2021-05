Fernando Alonso: "Estoy mejor en el coche y con el equipo, pero aún falta para estar al máximo"

Fernando Alonso mira hacia el futuro, pero también hacia el presente, con buenas sensaciones. Qué duda cabe que necesitaba una carrera como la de Portimao para sentir que de verdad había vuelto a la Fórmula 1. Fue solo un octavo puesto, algo que ya hubiera firmado en sus años en McLaren, pero la culminación de un trabajo formidable.

El piloto español no comenzó demasiado bien la carrera cuando el sábado tuvo una súbita pérdida de ritmo en su A521 por un factor que no llegaron a descifrar del todo. Después de brillar y volar en las últimas sesiones de entrenamientos libres, esa posición 13 de salida fue de nuevo un jarro de agua fría. Además, un fallo en la caótica salida le hizo perder una posición más.

Sin embargo, a medida que fue entrando en carrera, el asturiano se fue encontrando cada vez mejor con el coche y juntos formaron el tándem más espectacular de la prueba. El Alpine volaba en las rectas y Fernando empezó a escalar posiciones una tras otra hasta terminar en octava posición, detrás de su compañero de equipo Esteban Ocon, sumando un buen puñado de puntos y mandando un aviso a escuderías como Ferrari o McLaren para decirles que los galos ya estaban aquí.

Fernando Alonso tras adelantar a Carlos Sainz en Portimao Alpine F1 Team

Por ello, el Gran Premio de España se presenta ahora de otra forma, con más expectación, con más ganas de hacerlo bien y con más ambición por seguir disfrutando y por seguir completando esa adaptación a la nueva escudería, al nuevo monoplaza y a la nueva Fórmula 1 que mucho ha cambiado desde que el asturiano se marchó para afrontar nuevas aventuras.

Fernando ha ganado dos veces en territorio nacional, en 2006 y en 2013, siendo además la de 2013 su última victoria en la Fórmula 1. Por ello, siempre será una cita muy especial para él: "Siempre es genial correr aquí, trae muchos recuerdos y me alegro por los pocos que vengan, lejos de esos 100.000 que llegaron a entrar, es un poco triste, pero al menos trataremos de poner un buen espectáculo en televisión".

El análisis de Alonso

El asturiano sabe que es, junto a Carlos Sainz, la gran atracción de todo el fin de semana, ya que su regreso a la Fórmula 1 ha disparado los índices de interés del 'Gran Circo'. Por eso quiere hacer una buena carrera y confirmar las buenas sensaciones: "Estoy mejor en el coche y con el equipo, con los neumáticos y cómo duran en carrera, pero aún falta para estar al cien por cien, seré mejor el domingo que hoy, es una progresión natural".

Fernando Alonso en el Gran Premio de España Alpine F1 Team

Alonso ha opinado en la previa sobre una de las particularidades que tiene ahora el 'nuevo' trazado tras su modificación en la curva 10: "No creo que cambie mucho la cosa, ya estaba ahí en el pasado y a veces frenabas más tarde, te salías por la escapatoria y volvías por la 12, no creo que sea un gran impacto en el tiempo por vuelta, en las opciones de adelantar o en el 'set up' del coche".

Por último, Fernando intentó explicar qué han supuesto estos dos años para él a nivel de aprendizaje y cómo traslada eso a la Fórmula 1: "Siempre hay cosas que puedes traerte de otras filosofías de las carreras, como por ejemplo de la Resistencia el trabajo en equipo del WEC o Daytona, el nivel de trabajo en equipo más alto de mi carrera, o cosas que experimentas como las resalidas tras los coches de seguridad o técnicas de otros pilotos... no hay una respuesta clara, pero hay cosas pequeñas que puedes traer, menos del Dakar quizás, que te traes más la capacidad de supervivencia rodando tras el polvo que otra cosa".

