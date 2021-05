Carlos Sainz quiere pasar página: "Hemos analizado lo de Portimao y llegamos con soluciones"

Carlos Sainz quiere dar un giro a lo sucedido en Portugal y por eso espera tener en España la oportunidad de hacerlo. Está encantado de volver a casa y, aunque lamenta que las gradas no estén llenas como era habitual, se congratula de que por lo menos algunos aficionados puedan presenciar el fin de semana de Fórmula 1 en vivo y en directo desde sus localidades.

Los pilotos españoles llegan en dinámicas opuestas desde la última carrera. Alonso, ilusionado por su espectacular final en Portimao donde adelantó a tantos pilotos como tuvo delante. Sainz, dolido por esa caída a raíz de una mala estrategia y de una mala gestión con las gomas. Salir quinto, ponerte cuarto y soñar con el podio está muy alejado de terminar fuera de los puntos, la que acabó siendo su realidad.

Por ello, y a pesar de que sigue lamentándose por esta situación, espera poder cambiarla en el Gran Premio de casa: "El domingo por la noche no estaba nada contento, por supuesto, porque fue una mala carrera, en la que llegué a ir cuarto y al final acabé 11º. Algo fue mal. Después de unos días de análisis del equipo y mío propio hemos llegado a algunas conclusiones y creo que llegamos con soluciones que queremos poner en práctica este fin de semana. Sigue habiendo cosas positivas, no obstante".

Carlos Sainz rodando por delante de Leclerc en Portimao Reuters

Problemas con los medios

En Ferrari siguen a vueltas con los neumáticos, especialmente con los medios, ya que no consiguen dar con el reglaje que es capaz de mantenerlos sin perder ritmo por vuelta a vuelta: "Si soy sincero, es el neumático medio. El blando va muy bien y es muy rápido. Luego, el duro le fue bien a Leclerc y es bueno en general; es el medio el que más preguntas nos ha generado y es un coche complicado con esos neumáticos y hay que tenerlo en consideración a la hora de hacer 'undercuts' y de las estrategias. No te permite demasiadas soluciones".

El madrileño asegura que en Barcelona no tendrán nuevas piezas, sino que procederán de otros aspectos esas posibles soluciones: "En set up, pero no en piezas del coche, porque aquí no hay nada nuevo. Luego, la conducción y el mejor entendimiento de la estrategia y de cómo tratar el neumático. No lo sabemos exactamente, porque las piezas están en producción de forma continua, cuando esté todo a punto".

Carlos Sainz llega a Barcelona con varios objetivos. Uno de ellos podría ser quedar de nuevo por delante de Leclerc como sucedió en la clasificación de Portugal: "En Portugal se dieron las circunstancias y pude hacer una buena clasificación y eso es lo que voy a intentar repetir. Si será suficiente para estar delante o no, no lo sé". Otro objetivo podría ser ganar el duelo de españoles: "Los dos queremos estar por delante el uno del otro y ya veremos cómo acaba. Quedan 20 carreras este año para saberlo".

Carlos Sainz y Fernando Alonso en rueda de prensa en el GP de España Alpine F1 Team

Fernando Alonso y Carlos Sainz salieron juntos a la rueda de prensa previa de los pilotos y, aunque Carlos dijo que él quiere terminar por delante, Fernando vaticinó que será el madrileño quien se lleve la partida, aunque matizó que ninguno peleará por victorias este año y que su pelea es más por ayudar a sus escuderías en una lucha colectiva.

El 'nuevo' Motmeló

Sainz analizó también el circuito de Motmeló y sus nuevos cambios: "Es un circuito que todos conocemos mucho, por los test. Es muy exigente en reglaje y los neumáticos. Es muy técnico. Siempre llegas más motivado cuando corres en casa. No tenemos a la gente para apoyarnos y los momentos tan especiales de este fin de semana, es distinto. Me gustaría ver las gradas llenas, pero aun así espero un fin de semana especial. En la nueva curva 10 se anticipa la frenada un poco y será más abierta, no creo que cambie demasiado. Después de hacerla el viernes lo podré decir mejor".

Por último, dejó una ilusión para el futuro: "Me gustaría un circuito en Madrid y me gustaría diseñar uno algún día. Siempre dibujaba circuitos en mis cuadernos y libros de texto del colegio. Es un objetivo poder contribuir a diseñar un circuito alguna vez, pero aún no la he tenido. Sería con muchos cambios de elevación, muy rápido, divertido y exigente para el piloto

