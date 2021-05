Boxeo vs. UFC, el combate del siglo: pasado, presente y futuro de una rivalidad

Aficionados al fútbol, al baloncesto, a la Fórmula 1... ¿Es el balompié el deporte rey? Que se lo digan a los estadounidenses y su afición por fútbol americano o béisbol. O a los indios y el críquet, los australianos y el surf... y así un largo etcétera. Pero incluso haciendo categorías como los deportes de motor o de contacto también hay preferencias entre unos y otros.

Hace unos años, el boxeo era el rey indiscutible de los deportes de contacto. Muhammad Ali, Joe Frazier, Evander Holyfield, Mike Tyson, Lennox Lewis, Floyd Mayweather, Manny Pacquiao y así una lista de grandes púgiles que mantuvieron en vilo a los amantes del ring. Ahora otros nombres como los de Saúl 'Canelo' Álvarez, Tyson Fury o Anthony Joshua intentan mantener el prestigio de la disciplina.

Y es que con el paso del tiempo y la entrada en juego de Dana White, las artes marciales mixtas han ido ganando terreno. En especial la UFC, la empresa estrella de las MMA, es la que se ha convertido en una referencia hasta el punto de que tanto esta disciplina como los propios luchadores son más seguidos que el noble arte del pugilismo.

Golpe de Conor McGregor a Dustin Poirier, durante la UFC 257 Reuters

Esto que puede conocerse como el 'combate del siglo' no va de dos deportistas de diferentes disciplinas que se ven las caras. Y sí, sí ha sucedido que una estrella del boxeo y de las MMA se enfrentan, ya pasó con el Floyd Mayweather vs. Conor McGregor, así como también se ha especulado con otros posibles combates, sino que esto va de dos maneras distintas de enfrentarse al futuro.

¿Qué necesita el boxeo?

El pasado es para el boxeo, el presente para la UFC y qué pasa con el futuro. Dana White tiene claro que prefiere que sus luchadores no peleen contra figuras del cuadrilátero. No quiere prestarse a este tipo de espectáculos, mientras que el pugilismo tira de leyendas para ir remontando su situación.

Mike Tyson ha vuelto, también otros grandes de su época, así como lo hará Floyd Mayweather, ya que se ha cerrado su pelea contra el youtuber Logan Paul. Precisamente, 'Iron Mike' ha dado su visto bueno a este tipo de shows entre exboxeadores o actuales púgiles contra famosos o influencers del momento, en declaraciones para su podcast Hotboxin.

Mike Tyson, con el cinturón de campeón Reuters

"¿Es un poco ridículo?, sí, pero ¿es bueno para el boxeo? Joder, sí. El boxeo necesita una mierda así. Era un deporte en vías de extinción. La UFC nos estaba pateando el trasero. El boxeo está regresando gracias a los boxeadores de YouTube", ha asegurado Mike Tyson, para hacer una reflexión sobre el tipo de personajes como Logan Paul.

"Vino a mi programa porque tiene 75 millones de espectadores. No muchos campeones consiguieron esa mierda, así que es bueno para el boxeo", ha agregado 'Iron Mike'. El de Brooklyn, eso sí, ha querido dejar claro que pese a que es bueno para el boxeo este tipo de combates, la victoria será para 'Money': "Floyd va a golpear tu maldito trasero. Pero va a ser bueno".

Si Mike Tyson da su visto bueno, Lennox Lewis lo critica y es que para el excampeón británico lo que promueven los youtubers no es verdadero boxeo: "Obtienen una licencia como profesionales pero con un historial de 'nunca he peleado contra un profesional'. Esto es una farsa, no mi amado boxeo".

"¿Qué esperaban? La mayor parte del marketing se realizó en las redes sociales dirigidas a adolescentes. ¿Los adolescentes realmente tienen 50 dólares para pagar por un PPV?", ha asegurado Lewis, próximo rival de Tyson. Diferentes opiniones para un mismo objetivo: lograr que los más jóvenes se enganchen a sus respectivos deportes.

Manny Pacquiao, durante un combate de boxeo Reuters

Mayweather ha sido el que se ha prestado a este tipo de peleas. Ya luchó contra una estrella de la UFC y ahora lo hará ante un youtuber. McGregor también ha sido tentado por los hermanos Paul, aunque de momento se resiste y lo que de verdad le haría dejar el octágono para volver a subirse al cuadrilátero es un posible combate ante un Manny Pacquiao que ya en el pasado dejó la puerta abierta a esta posibilidad.

Todo esto lo sabe Dana White. El presidente de la UFC es consciente de que sus luchadores no necesitan al boxeo ni a los youtubers para estar en boca de todos, mientras que los púgiles ahora sí necesitan esas dosis diferentes de notoriedad. El mundo cambia y las tornas también lo han hecho, la cuestión es si los boxeadores lograrán dar de nuevo la vuelta a la tortilla.

