Floyd Mayweather revela quién ha sido su mejor rival en el boxeo

Floyd Mayweather volverá a pelear y ya se sabe la fecha y su rival. El 6 de junio ante el youtuber Logan Paul, el que fuera campeón del mundo del boxeo volverá a subirse al cuadrilátero. El primer cara a cara entre ambos tendrá lugar este jueves y antes ha hablado 'Money' en el podcast Million Dollaz Worth of Game.

El estadounidense ha sacado pecho al hablar de su trayectoria. Y esto le ha llevado a repetir que no hay ningún boxeador en toda la historia mejor que él: "Nunca habrá un boxeador mejor que yo, nunca... En 50 peleas vencí a más campeones del mundo que cualquier peleador. Dime otro boxeador que venciera a 16 campeones del mundo seguidos. Dime otro peleador que, en solo dos peleas, ganó 650 millones de dólares".

A Mayweather también le ha dado tiempo de hablar sobre otras figuras del boxeo como de Jaron Ennis. Y 'Money' ha asegurado que no se le está dando la importancia que merece un púgil de su categoría: "Siento que no recibe el crédito que se merece. Hablamos de muchos peleadores en peso wélter, pero no hablamos de él. Creo que va a ser un problema, de hecho, es un problema ahora mismo".

Su rival más duro

Floyd se ha enfrentado a lo largo de su carrera con muchos otros boxeadores, pero si ahora echando la vista atrás pone a uno por encima del resto, ese es el gran Manny Pacquiao: "El mejor boxeador con el que peleé probablemente fue Pacquiao. Es por su movimiento. Es un gran luchador y puedo ver por qué ganó tantas peleas y puedo ver por qué llegará al Salón de la Fama. Son solo ciertos movimientos que hace".

Mayweather contra Pacquiao, en el combate de 2015 Reuters

Durante estos años se ha especulado con la posibilidad de volver a ver un Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao en el ring. Aunque parece que este es un deseo más de los aficionados, de los medios de comunicación y de los promotores que de los propios protagonistas.

Ahora Pacquiao está en otras cosas, sin perder de vista su regreso al cuadrilátero, aunque el filipino de manera profesional, no así Mayweather. El estadounidense ya volvió a ponerse los guantes para pelear contra Conor McGregor y ahora lo hará para enfrentarse a Logan Paul. Puro espectáculo. Puro show. Si volverá a verse un Mayweather - Pacquiao solo el destino lo decidirá.

