'Canelo' Álvarez pone fecha a su retirada del boxeo y manda un mensaje a Floyd Mayweather

El pasado mes de febrero, Saúl 'Canelo' Álvarez consiguió retener los cinturones de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo después de vencer a Avni Yildirim. Desde entonces trabaja para su combate ante Billy Joe Saunders, que tendrá lugar el próximo mayo.

El 18 de julio cumple 31 años y ha hablado de su retirada. Pero que no salten las alarmas, el púgil mexicano tiene cuerda para rato y entre sus grandes objetivos se encuentra el de la unificación de los títulos. Sin embargo, sí que ha puesto recientemente la posible fecha de su adiós a los cuadriláteros.

En declaraciones para TUDN, el púgil ha hablado de siete años más en la alta competición: "El ir caminando al cuadrilátero, va a ser de los momentos que más extrañe cuando me retire, siete años más, habló porque en algún momento me voy a retirar".

Canelo Álvarez después de su victoria ante Callum Smith Reuters

Canelo también ha comentado que supone estar rodeado de lujos gracias a su profesión, dejando claro que lo más importante para él es su familia: "Todo eso carros, caballos, el golf, mi familia, mis amigos, trato de disfrutar cada uno de mis días, cualquier detalle es para disfrutarlo, así es como se debe ver la vida, a veces vivimos estresados y no nos permite vivir el día a día y disfruto cada momento que pasó con mi familia, solo también lo disfruto".

En cuanto al tema de su próximo combate, Canelo ha hablado sobre Saunders: "Eso veremos el 8 de mayo, pero se supone que sí -es el mejor que enfrentará-, es un peleador que se mueve mucho, zurdo, con experiencia, se supone que es uno de los rivales más difíciles que voy a enfrentar".

Floyd Mayweather

Cuando todavía no era una gran estrella, Saúl 'Canelo' Álvarez se enfrentó con Floyd Mayweather. 'Money' entonces le ganó, pero ahora el mexicano ha señalado que todo sería diferente, puesto que con el paso de los años ha ganado experiencia, aunque ha reflexionado y ha afirmado que de esa derrota aprendió mucho.

"Sin duda, sería muy diferente, soy un peleador más maduro, sería una pelea totalmente diferente, con más experiencia. Aprendí bastante. Dije que esto no me iba a parar, quiero ser el mejor del mundo en algún momento, me dolió mucho porque quería ganar, pero Dios sabe por qué hace las cosas", ha apuntado.

El propio Mayweather ha vuelto a ser noticia después de que su socio, James McNair, hablase del imperio que han montado gracias a la marca 'The Money Team'. Y es que todos los proyectos en los que se ha embarcado el excampeón del mundo le reportan ganancias de hasta 1.500.000 de dólares al día.

