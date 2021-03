'Canelo' Álvarez, como nunca antes: "No vine a ser normal a este mundo"

Saúl 'Canelo' Álvarez retuvo sus cinturones de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo tras vencer a Avni Yildirim el pasado mes de febrero. Su próximo rival será Billy Joe Saunders y es que nada más acabar su combate, se anunció que se verían las caras en mayo.

"Es una pelea donde me va a costar en los primeros asaltos por los movimientos de Saunders que es zurdo, pero en el nivel que estoy me tengo que acoplar a todos los estilos", afirmó el boxeador mexicano en ESPN después de llevarse la victoria ante Avni Yildirim.

Ahora, Canelo ha hablado en Off the Cuff, en DAZN, para echar la vista atrás y recordar sus inicios. No sus inicios en el mundo del boxeo, sino antes, cuando era tan solo un niño que soñaba con ser un grande del boxeo y trabajaba junto a su padre vendiendo helados, algo que le enseñó a ser más responsable. "No vine a ser normal a este mundo", ha dicho el púgil.

Canelo Álvarez después de su victoria ante Callum Smith Reuters

El de Guadalajara ha asegurado que no se siente "normal": "Quizá no tuve la infancia que cualquier niño puede tener o tiene, pero me siento contento porque siento que yo no soy normal y no vine a ser normal a este mundo". Ha seguido hablando de su infancia y de qué hacía por aquel entonces.

"Ayudaba a mi papá a hacer las paletas (helados), a hacer las nieves y a surtir todas las paleterías con cinco años. Con siete me subía a los camiones a vender paletas. Me siento orgulloso de eso porque es algo que me enseñó a trabajar y a ser responsable desde muy niño", ha afirmado 'Canelo' Álvarez.

Primer combate

Uno de los momentos más esperados era saber cómo era ese 'Canelo' Álvarez que daba sus primeros pasos en el mundo del boxeo y así ha rememorado su primer combate: "Tenía más o menos 11 años. Tu primera pelea, la empatas, aunque la ganes o la pierdas, siempre la empatas. Es para que no pierdas la ilusión de seguir entrenando".

El campeón mexicano ha recibido algunas críticas por no medirse a rivales de alto nivel para retener sus cinturones, pero en mayo se enfrentará a Billy Joe Saunders para acallar las críticas y poner en juego la unificación de los títulos mundiales. Pese a todo, Canelo es uno de los púgiles más seguidos y queridos en los cuadriláteros.

