Billy Joe Saunders asegura que Mayweather le enseñó el camino para derrotar a 'Canelo' Álvarez

Billy Joe Saunders tiene ante sí uno de los retos más difíciles e importantes de toda su carrera deportiva. En breve tendrá en frente a uno de los mejores boxeadores de la historia y al auténtico dominador de la actualidad pugilística en su categoría, Saúl 'Canelo' Álvarez. La empresa es mayúscula.

Sin embargo, el boxeador británico asegura tener la clave para derrotar al campeón mexicano. Tanto es así que se considera casi favorito por ser el único que conoce este arma con el que vencer en su batalla, algo que otros no han puesto en práctica durante sus veladas contra 'Canelo'.

Saunders está estudiando con mucho detalle su combate y a su rival para buscar los pocos puntos débiles de 'Canelo' y así castigarlos hasta hacerse con la victoria. Lo único que pide el británico es que haya justicia tanto en la propia pelea como por parte de los jueces fuera de ella, que no se dejen llevar por la repercusión del luchador mexicano, dominador de la era actual.

Billy Joe Saunders, boxeador Reuters

Para derrocar a 'Canelo', Billy Joe ha confesado que se han inspirado en el único boxeador que le ha enseñado el camino del éxito frente al mexicano, Floyd Mayweather. La súper estrella del boxeo ha sido el único capaz de vencer a 'Canelo' hasta el momento en más de 50 combates en la élite. Por ello, Saunders ha estudiado esa estrategia y confía en conocer el camino hacia la victoria, sea por el método que sea.

Tanto es así que Saunders no ha dudado en confesarse en una entrevista para talkSPORT donde ha reconocido que la clave de esa pelea estará en la inteligencia y no en la capacidad física o la fuerza. El inglés considera que será esa la clave que marque la diferencia en el ring y lo que puede hacer que el triunfo caiga de su lado.

Saunders, muy convencido

"Hemos visto peleadores intentando correr y boxear. Hemos visto gente intentar usar su fuerza, pero solamente hemos visto a un peleador utilizar su cerebro y ese fue Floyd Mayweather. Cerebro sobre fuerza. El cerebro es lo que gana esto, la inteligencia técnica es lo que gana esto".

"Tienes que ganar cada momento, cada segundo en ese cuadrilátero cuando suene la campana. Estoy preparado para dejar todo, todas mis fichas. Con que consiga una decisión justa, creo en mi corazón que el trabajo no es imposible. La gente habla de lo bueno que es, en lo grande. Pero no hay que olvidar que fue derrotado y yo pienso que también fue vencido por Golovkin. Solo esperemos que sea un cancha justa y pareja, dentro y fuera del ring, y nos dejen trabajar".

Canelo Álvarez, durante el combate ante Callum Smith Reuters

El campeón del peso supermediano sigue siendo el rival a batir y eso Saunders lo sabe. Sin embargo, confía y cree tener el manual de instrucciones para hacerle daño. No saldrá a guardar ni a contemporizar, sino que quiere llegarle, tocarle, golpearle y acabar con él. Por eso solo le preocupa que otros le puedan quitar el triunfo.

"Soy el séptimo británico al que se ha enfrentado, y le ha ganado cómodamente a los otros seis. Los británicos bailan y se mueven, piensan que tienen que huir, pero yo estaré ahí para golpearlo. Estaré en el rango para golpearlo. Le estaré poniendo trampas, como él me estará poniendo a mí. No creo que correr a un millón de millas por hora me vaya a hacer justicia. No tiene el mejor motor del mundo. Es bueno en lo que hace, extremadamente bueno, pero hay defectos".

[Más información: 'Canelo' Álvarez, la llave del renacer de McGregor: el plan para su regreso]