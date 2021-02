Conor McGregor, enemigo público: infravalorado, criticado y ... ¿de vuelta?

La espera se hizo eterna. Todos los amantes de las artes marciales mixtas (MMA) esperaban volver a ver a Conor McGregor sobre el octágono. Se veía al irlandés muy metido en su regreso a la UFC. Su tercera vuelta tras anunciar su retirada, pero el plan no salió como él quería. Sí que captó la atención mediática, pero en lo que importa, dentro de la jaula, el sueño de hizo trizas con su derrota ante Dustin Poirier.

Todo estaba preparado. McGregor había vuelto a entrenar duro pensando en un regreso estelar a la UFC. Más calmado, sin declaraciones incendiarias y mostrando respeto por su rival, aunque también con ese tono arrogante que tanto gusta a sus adeptos, confiando en que podía llevarse la victoria. Se esperaba una pelea en la que 'The Notorius' dominase los tres primeros asaltos, pero solo aguantó el primero de ellos.

Conor había prometido que ganaría en 60 segundos y eso fue lo que aguantó dominando en el octágono, después de eso Poirier conectó un par de golpes a gran velocidad que dejaron a su rival tocado y que solventó con una brutal derecha con la que llevó a McGregor a caer por primera vez en su carrera por KO. Golpe anímico para el irlandés, que se ha alargado en el tiempo con los ataques que ha venido sufriendo desde su derrota.

Golpe de Conor McGregor a Dustin Poirier, durante la UFC 257 Reuters

Le estaban esperando o al menos eso es lo que se suele decir en estos casos. La inactividad hizo mella en 'The Notorius', quien no peleaba desde su combate ante Donald Cerrone, al que ganó en tan solo 40 segundos por nocaut. Pero un año había pasado sin que volviese a luchar y eso se notó en el octágono, pese a todo el entrenamiento de los últimos meses. Y, precisamente, eso es lo que han utilizado sus haters.

Floyd Mayweather fue uno de los primeros en cavar la tumba de Conor McGregor: "Vi esta publicación y mi opinión es que el mundo sabe que el 'Estafador McLoser' puede robarme todo y ser amado, pero a mí me odian. Eso les permite a todos saber que el racismo todavía existe".

"Solo sé que ese vagabundo nunca será como yo ni estará a mi nivel. Simplemente estoy construido de manera diferente, mi mentalidad está en otro planeta, mis habilidades son insuperables, soy un ganador nato y sí, hablo muchas tonterías, ¡pero lo respaldo cada vez!", fueron las destructivas palabras de 'Money'.

Mayweather y McGregor, durante una rueda de prensa previa al combate Reuters

De hecho, Mayweather llegó a mezclar el racismo en su batalla fuera del ring con McGregor: "Es triste que puedas ser un pobre chico negro del gueto que ha lidiado con el racismo toda tu vida y ha trabajado muy duro para ponerte a ti y a tu familia en una mejor posición, y la mayor parte del odio proviene de mi propia gente. Conor ni siquiera puede ganar en su propio deporte, pero habla de volver al boxeo para pelear contra Pacquiao. Nadie quiere ver eso, es como si mis sobras se comieran las sobras".

El excampeón del mundo de boxeo no ha sido el único en cargar contra 'The Notorius'. Justin Gaethje lo hizo poco después: "No me siento mal por McGregor. Me encanta ver a un bocazas ser noqueado, no hay nada que me haga más feliz. Ver un pedazo de mierda ser sacrificado, fue genial, me encantó. Para que luego salga y diga que quiere una oportunidad por el título en una revancha con Poirier, o su entrenador, son unos idiotas".

Acusado de recibir un trato especial y de no aprovecharlo, de maquillar su verdadero carácter para dar una imagen de humilde, el último en sumarse al carro de las críticas ha sido Khabib Nurmagomédov: "No hay forma de que un hombre pueda estar en la cima dos veces. No estoy hablando solo de McGregor".

Khabib y Conor McGregor durante su pelea en el UFC 229

"Lo que quiero decir es que un hombre no puede tener dos eventos estelares. Un equipo podría hacerlo. Por ejemplo, el Real Madrid hizo esto varias veces seguidas. Los equipos pueden lograrlo, pero estamos hablando de nosotros y un hombre, solo, no puede llegar a eso", ha afirmado 'The Eagle'.

Ni las derrotas ni las críticas han hecho mella en lo que los aficionados piensan sobre Conor McGregor. El irlandés tiene muchos seguidores que continúan confiando en nuevas victorias para volver a reinar en la UFC. Esto también es algo que molesta a sus rivales, pero ante el revolucionario motor mediático de 'The Notorius' nada pueden hacer más allá de sus dardos envenenados.

Se ha especulado con la posibilidad de que McGregor decidiese tras su derrota dar un paso a un lado e incluso se ha llegado a hablar de un futuro en la WWE. Pero el veterano luchador lo tiene claro: quiere volver a reinar. Un pensamiento que tuvo claro desde su derrota ante Poirier. "Ahora tengo que volver. No me puedo quedar con esta sensación", afirmó el irlandés. Solo queda por saber cuándo y contra quién.

