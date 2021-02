Dana White: "McGregor tiene más hambre de la que nunca ha tenido"

El tercer combate entre Conor McGregor y Dustin Poirier podría estar más cerca de producirse de lo que se piensa. Así lo ha confesado el propio Dana White, presidente de la UFC, semanas después de que 'The Notorius' cayese ante el estadounidense en su regreso al octágono.

Dana White, en declaraciones para ESPN, no ha dudado en mandar un 'recado' al irlandés: "Si miras a Conor, la forma en que peleó, las patadas en las piernas que se comió, la postura que tenía... pasó por alto por completo a Poirier. No voy a quitarle mérito a Dustin, pero cuando te bajas de un yate de 310 pies, viviendo esa buena vida, es difícil ser un salvaje".

"Tiene el dinero, tiene todo lo que siempre quiso, así que no sé si tiene hambre. No importa a quién derrotó la primera vez, Poirier estaba entrenando como si fuera la pelea más importante de su vida", ha asegurado el mandamás de la UFC sobre McGregor.

Golpe de Conor McGregor a Dustin Poirier, durante la UFC 257 Reuters

De ahí a hablar de la trilogía entre ambos luchadores: "Había muchos elementos que invitaban a la sorpresa. Supongo que lo bueno es que, para la trilogía, McGregor tiene más hambre de la que nunca ha tenido. Quiere esta pelea, y la quiere a toda costa, así que será una tercera pelea divertida".

Una tercera pelea entre Dustin Poirier y Conor McGregor que ya se ha puesto en marcha y que incluso Dana White se atreve a ponerle una fecha aproximada: "Si el número uno y el seis quieren cerrar una trilogía, vas a por ella. Probablemente vamos a intentar organizar esa pelea este verano".

¿Y Khabib?

Antes de estas declaraciones, el presidente de la UFC también habló para Complex, vía MMA Fighting. Y es que pese a la negativa de Khabib Nurmagomédov de continuar con su carrera en las artes marciales mixtas (MMA), Dana White sigue pensando en él como el "campeón": "Khabib venció a Conor y destruyó a Poirier. Es el hombre. Es el campeón".

Dana White espera que el regreso de 'The Eagle' acabe produciéndose y por ello tiene programada en su agenda una cumbre con el luchador ruso: "No, no lo hemos aceptado -la retirada de Khabib-. Khabib es el campeón. Khabib va a venir a Las Vegas. Él y yo vamos a tener una cena para hablar sobre lo que depara en su futuro". El mandamás no olvida que la UFC 229 continúa siendo el evento de la UFC que más compras por PPV generó con 2,4 millones.

