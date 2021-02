Khabib pone en juego su cinturón: "Poirier merece ser campeón de la UFC"

Aviso para los amantes de las artes marciales mixtas (MMA): el anuncio sobre el futuro de Khabib Nurmagomédov llegará a finales de este mismo mes de febrero. Al menos eso es lo que ha adelantado el propio luchador ruso, quien ha estado negociando con Dana White.

Desde que 'The Eagle' anunció que se retiraba para estar con su madre, después de que en julio falleciese por coronavirus su padre, han sido muchos los rumores que le han colocado de vuelta en el octágono. Son más las ganas de la propia industria y de los seguidores los que han animado las especulaciones que el propio Khabib.

En una entrevista para Match TV, el del Sil'di no ha querido dar muchos detalles de lo que está por venir: "En cuanto a mi carrera como luchador, no quiero entrar en detalles. Dana es una persona honesta; siempre tuvimos una relación honesta. Creo que le hará saber a los medios el mensaje que le envié hace una semana".

"No es un secreto. Solo le dije cómo me gustaría que se desarrollaran las cosas, no solo en relación conmigo sino con la división de peso ligero en general", ha confesado el ruso. ¿Esto quiere decir que no volverá a luchar? Puede que sí o también puede que no y es que lo que parece seguro es que Nurmagomédov no quiere retener el cinturón sin pelear.

Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor, separados por Dana White en el pesaje previo al UFC 229 Stephen R. Sylvanie USA TODAY Sports

Al mismo tiempo, ha revelado lo que le dijo el presidente de la UFC: "Me dijo (White): 'Cuando vuele a Las Vegas a fines de febrero, nos sentaremos y hablaremos'. Dana necesita tomar algún tipo de decisión. Pero sea cual sea la decisión, estaré de acuerdo con ella".

Título en juego

Khabib no quiere 'secuestrar' el título, de ahí que acepte cualquier decisión que pueda tomar Dana White al respecto. Y no solo eso, sino que ya ve un claro candidato al cinturón de campeón del peso wélter. Este no es otro que Dustin 'The Diamond' Poirier, quien venció a Conor McGregor el pasado mes de enero.

"Poirier merece ser campeón, esa es mi opinión personal; basta ver contra quién ha peleado. La división de peso ligero siempre ha sido la más competitiva, la más interesante, con grandes estrellas. Creo que la intriga aparecerá en la división de peso ligero tan pronto como decidan la pelea por el título y la eliminatoria", ha sentenciado 'The Eagle'.

Todas estas declaraciones llegan después de una revelación: que se estaría negociando ya una pelea entre el propio Khabib Nurmagomédov y Georges St-Pierre. El canadiense está ya en conversaciones para una nueva pelea en la UFC y por todos es conocido en el 'mundillo' que él y no otro es el rival con el que Khabib siempre ha buscado enfrentarse.

