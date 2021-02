Georges St-Pierre, el 'Capitán América' que desafía a Khabib en su vuelta a la UFC

En el momento en el que se habla del tercer combate entre Poirier y McGregor, además de que cualquiera de los dos podría enfrentarse a Khabib, resurge la posibilidad de poder volver a ver en el octágono a Georges St-Pierre para que el canadiense sea el rival de Nurmagomédov.

A sus 39 años, Georges St-Pierre lleva varios meses sonando para luchar contra Khabib Nurmagomédov. La retirada del ruso hizo pensar en que esta pelea no se llevaría a cabo, pero después de la UFC 254, velada en la que Poirier noqueó a McGregor, todo parece avanzar en la dirección del regreso de Khabib para enfrentarse a GSP.

'The Eagle' y su entorno han deslizado en alguna ocasión que el único rival que podría significar una tentación es, precisamente, St-Pierre, quien ya el pasado mes de marzo se refirió a esta posible pelea, cuando Khabib todavía estaba en activo. Entonces dijo que él daría el 'sí, quiero', pero que todavía nadie de la UFC había contacto con él para el enfrentamiento.

Georges St-Pierre, exluchador de la UFC y actor Reuters

Fue el pasado 24 de octubre cuando Khabib anunció la decisión de retirarse. Con un récord de 29-0 dijo adiós a la UFC tras vencer a Justin Gaethje: "Le prometí a mi madre que esta iba a ser mi última pelea. La semana que viene podrán decir que he ganado 29 combates, que soy el mejor de la historia en mi peso, el número uno del mundo en la libra por libra porque lo merezco".

"No hay una forma de que vuelva a pelear sin mi padre", aseguró entonces Nurmagomédov. Su padre, y preparador, falleció en el mes de julio a causa de la Covid-19. Prácticamente desde entonces, Dana White trabaja en la vuelta de 'The Eagle' y esta podría estar más cerca que nunca. Al menos eso es lo que ha revelado Kenny Florian, especialista en UFC para ESPN.

Khabib Nurmagomedov, durante la pelea frente a Justin Gaethje en UFC 254 REUTERS

"No diré el nombre, pero un entrenador está al tanto de la negociación de una pelea entre Khabib Nurmagomédov y una leyenda en el UFC, un ex dos veces campeón, Georges St-Pierre. Es una pelea para la que Georges se está preparando, aunque todavía no esté confirmada. Pero no creo que alguien se prepare para pelear, si realmente no tiene una oferta", ha afirmado Florian.

¿Quién es GSP?

Georges St-Pierre nació el 19 de mayo de 1981 en Saint-Isidore (Canadá). De su infancia se sabe que no fue fácil, siendo acosado por otros compañeros en el colegio. Esto le animó a aprender kárate con tan solo 7 años. Después se formó en kyokushinkai, lucha y jiu-jitsu, coqueteando también con el boxeo. Todas estas enseñanzas le llevaron a convertirse en profesional de las artes marciales mixtas (MMA).

Antes de convertirse en uno de los luchadores más emblemáticos de las MMA, trabajó como guardia de seguridad en un local de noche en Montreal, así como de basurero. Pero fue la UFC lo que le cambió la vida, eso y sus pinitos en el cine. De Kickboxer: Vengance a Capitán América: Soldado de Invierno.

Georges St-Pierre, en una imagen de 'Capitán América: Soldado de Invierno'

El canadiense abandonó el octágono con 28 combates a sus espaldas, de los cuales en 26 consiguió la victoria. Ocho de estos triunfos fueron por KO y otros seis por sumisión. Feliz en su retiro, como a Khabib, solo le motiva este duelo. Un cara a cara que por la situación de los dos protagonistas podría acaparar un gran foco de atención, algo que le interesa a la industria y, sobre todo, a Dana White.

Cuando decidió dar un paso a un lado, GSP explicó que "se necesita mucha disciplina para convertirse y mantenerse campeón. "También se necesita mucha disciplina para parar sin dejar de sentir que estás en la mejor forma física y mental de tu vida, pero siempre he planeado dejar el deporte cuando estoy en la cima y con buena salud", añadió entonces St-Pierre.

El luchador fue el artífice de que la UFC se volviese más internacional, derribando las fronteras primero de Norteamérica. Él fue cabeza de cartel en un evento de la empresa en Toronto, el cual registró 55.724 seguidores en las gradas. Si esto ocurrió en 2011, en 2013 decidió alejarse del octágono por su salud mental para luego volver en 2017 y convertirse en campeón de dos divisiones.

Georges St-Pierre vs. Johny Hendricks, en un combate de la UFC Reuters

Dana White nunca ha ocultado su fascinación por GSP: "Georges ha consolidado su legado como uno de los mejores peleadores libra por libra de la historia". "Venció a todos los mejores durante su reinado por el título de peso wélter e incluso subió de categoría para ganar el campeonato de peso mediano", ha llegado a decir de él el mandamás de la UFC.

"Pasó años como uno de los nombres más importantes de MMA y sigue siendo uno de los mejores embajadores del deporte. Puso a Canadá en el mapa de las MMA", ha asegurado también un Dana White que es el primer interesado en que acepte volver para enfrentarse a Khabib Nurmagomédov. Las negociaciones ya están sobre la mesa.

