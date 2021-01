Khabib tiene oferta de regreso y no es de la UFC: un equipo de fútbol ruso le ofrece un puesto

El mundo de la UFC espera con ansia el regreso de la súper estrella Khabib Nurmagomedov después de que haya anunciado en reiteradas ocasiones su deseo de abandonar definitivamente su lucha libre y las artes marciales mixtas. Oficialmente, el luchador se encuentra retirado y no parece tener intención de volver.

Así lo anunció después de su último combate en el que derrotó con claridad a Justin Gaethje en un duelo que terminó en el segundo asalto, cuando Khabib sometió a su rival con una sumisión marca de la casa que arruinó todas sus opciones y sus esperanzas de triunfo. A partir de ese momento, Khabib aseguró que no se volvería a subir al octógono.

Sin embargo, su poder mediático, incluso retirado, es un gran valor para la UFC de Danna White. Todos en el universo de las artes marciales mixtas le suplican que vuelva porque sigue siendo considerado como el mejor luchador en activo. No obstante, parece no temblarle el pulso en su decisión, y menos después de los últimos acontecimientos.

El luchador ruso Khabib Nurmagomedov Instagram (@khabib_nurmagomedov)

Khabib llegó a dejar caer que se planteaba su retorno si Conor McGregor, también apartado de la lucha, hacía un regreso estelar que mereciera darle una revancha para resolver sus diferencias. Sin embargo, el irlandés cayó derrotado contra Dustin Poirier en el segundo asalto de un combate que, por momentos, fue dominado por Conor. Sin embargo, ese nocaut ya es historia de la UFC.

Tras este combate, Khabib quiso hacer acto de presencia para burlarse y reírse de su gran rival al que acusó de haber cambiado a su equipo de trabajo y sparrings por unos "niños", lo que provocaba que su nivel en el combate se resintiera mucho. En una línea parecida se expresó Poirier, que aseguraba que no encontró al mismo luchador que había podido con él en el año 2014.

Estos ataques no son los únicos que ha recibido un McGregor que no solo se ha sentido atacado en lo físico tras un combate que consideró brutal, sino que también está dolido en su orgullo y en su autoestima, por lo que no se descarta su retorno a la competición activa para intentar recuperar su mejor versión.

La oferta de Khabib

De quien no se espera su retorno, al menos de momento, es de Khabib Nurmagomedov. Sin embargo, no será porque no tenga ofertas, aunque no precisamente para la lucha, sino para practicar otro deporte. La propuesta que ha recibido el mediático y afamado luchador es para formar parte de un equipo de fútbol.

Khabib Nurmagomédov, después de una rueda de prensa. Foto: Instagram (@khabib_nurmagomedov)

Se trata del FC Kamaz de la Tercera División de Rusia, que quiere contar con los servicios del Khabib y al que ofrecen incorporarse a los entrenamientos que se retomarán en el mes de febrero: "Te ofrecemos un lugar en nuestro equipo para hacer tu debut en el campeonato".

"La PFL es la UFC del fútbol. Nosotros jugamos cada juego para ganar, somos un equipo con el ambicioso objetivo de llegar a la primera división. Ya preparamos todo el papeleo para tu fichaje. Si todo se da, solo necesitas colocar la fecha de inicio y firmar". Khabib es un fan declarado del fútbol, en especial del Real Madrid, y ahora podría probar fortuna en un nuevo deporte. Sin duda que fortaleza no le faltaría para aguantar faltas, choques y empujones.

