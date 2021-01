Conor McGregor busca la revancha en la UFC: de Khabib a Poirier

Conor McGregor regresó el pasado sábado a la actividad. Prometió "una obra maestra" y acabar con su rival en solo 60 segundos. Pero no. Aunque hubo espectáculo como siempre que 'The Notorius' está en el octágono, perdió como nunca.

En toda su trayectoria, el irlandés nunca había sido noqueado y tuvo que llegar Dustin Poirier para dejar KO al luchador más mediático de las artes marciales mixtas (MMA). Esta no era la primera derrota de McGregor, pero sí la primera de esta forma, ya que las otras cuatro fueron por sumisión.

Conor había trabajado mucho en su recuperación física después de meses de inactividad, pero solo dos combates en los últimos dos años pesaron mucho en su ritmo. En el primer asalto, McGregor conectó algunos buenos golpes, pero en el segundo ya fue otra historia y acabó noqueado prácticamente a las primeras de cambio.

McGregor, KO ante Poirier Twitter (@ufc)

Un desenlace que ni siquiera Khabib Nurmagomédov se esperaba, aunque el ruso sí que acertó más o menos lo que iba a pasar. 'The Eagle' afirmó que Conor McGregor sería superior en los dos primeros asaltos, pero que a partir de ahí sería Dustin Poirier el gran dominador. Se confundió por uno, ya que el irlandés solo aguantó eso.

Un derechazo brutal fue demasiado para un McGregor falto de ritmo. Pero sobre todo sufrió su pierna, llegando a salir en muletas al no poder caminar por su propio pie. "Me destrozó por completo la pierna", se le vio decir a 'The Notorius cuando iba camino al vestuario tras su derrota.

"Lo alto es alto y lo bajo es bajo en este juego, mi pierna está completamente muerta. Incluso si sentí que estaba parando sus patadas, fue mayormente en el frente de la pierna. Estuvo muy mal comprometida, parece un balón de fútbol americano al minuto", bromeó después.

McGregor felicita a Poirier por su victoria Twitter (@ufc)

Lo que ha demostrado Conor McGregor es que es un hombre nuevo. Ya durante el pesaje se dieron los indicios de ello, pero quedó confirmado tras el combate estelar en la velada de la UFC 257. El buen humor, el saber perder y la elegancia con la que ha llevado todo el asunto ha dejado tan sorprendido como encantado al gran público.

Doble vendetta

Ahora el irlandés deberá darse un plazo de recuperación: al menos 30 días sin contacto por el nocaut recibido. En este tiempo irá meditando cuáles son los siguientes pasos a seguir en su carrera. Toca renacer. Debe y quiere pelear más para recuperar la competitividad, el ritmo y sobre todo las victorias.

Para conseguir todos los objetivos tiene claro que sus combates deben crecer y es que en los dos últimos años solo ha peleado en dos ocasiones. Conor McGregor tiene entre ceja y ceja tiene la revancha como telón de fondo y ahí es donde entran en juego dos nombres: Dustin Poirier y Khabib Nurmagomédov.

Contra ambos ha tenido sus dos derrotas más sonadas y ahora quiere vendetta.

Antes de perder contra Poirier ya dijo retó a Khabib: "Ya le cogeré. Si continúa eludiendo su compromiso de pelear, debería ser despojado del título. No voy a perseguirle. Si no quiere pelear, seguiré adelante por mi camino, pero todo el mundo sabe que esta guerra no ha terminado".

El luchador ruso Khabib Nurmagomedov Instagram (@khabib_nurmagomedov)

El ruso no dijo nada entonces, pero sí que lo hizo después de la derrota. "Esto es lo que pasó, cuando cambias de equipo, dejas a los sparring que te hicieron campeón y haces el sparring con niños pequeños, estás lejos de la realidad", escribió Khabib en sus redes sociales. Estas palabras de 'The Eagle' parecen apuntar a que aunque se resiste a aceptar volver al octágono, también él tiene una cuenta pendiente.

La "guerra" no ha acabado. Eso parece tanto para McGregor como para Khabib, así como tampoco para un Dana White que continúa frotándose las manos ante esta posibilidad, ya que la pelea entre Nurmagomédov y el irlandés rompería todos los récords de PPV después de lo visto en el McGregor vs. Poirier de la UFC 257.

Golpe de Conor McGregor a Dustin Poirier, durante la UFC 257 Reuters

El otro gran nombre es el del propio 'The Diamond'. McGregor ganó la primera pelea entre ambos en el 2014, pero perdió en el reciente combate en 2021. Quiere repetirlo una tercera vez para vengarse e inclinar la balanza hacia su lado. Su entrenador John Kavanagh así lo ha asegurado en ESPN.

"Está presionando a todo el mundo para que se produzca la revancha -contra Dustin Poirier-. Nos encantaría esa revancha. No creo que Dustin se oponga a ello. Si pudiésemos tener la revancha antes de verano, sería increíble. Si no sucediese, realmente no sé, pero creo que se pasaría al boxeo", dijo el preparador de Conor.

En esa misma línea se ha mostrado Daniel Cormier. El excampeón ha señalado que si él "fuese Dustin Poirier" y le interesase más que ninguna otra cosa ganar importantes sumas de dinero "pelearía con Conor o Nate (Díaz)", ya que ha considerado que estos dos son las "estrellas más importantes de la categoría".

Conor 'The Notorius' McGregor. Foto: Twitter (@TheNotoriousMMA)

Precisamente, Nate Díaz es la tercera vía que tiene sobre la mesa ahora mismo 'The Notorius'. Lo que queda descartado es una posible nueva retirada. "Ahora tengo que volver. No me puedo quedar con esta sensación", ha asegurado el irlandés, quien se ha mostrado "decepcionado" por su actuación y con el corazón roto. Recuperar, volver y hacerlo más fuerte. La trilogía de McGregor para este 2021.

