Mayweather y su brutal ataque a Conor 'McLoser': "Puede robarme y ser amado, el racismo existe"

Conor McGregor no está atravesando por un buen momento. Su derrota ante Dustin Poirier en UFC 257 ha sido un duro golpe que su alta autoestima no ha podido digerir aún. El luchador irlandés no estaba preparado para una derrota tan clara y contundente como la que le endosó el americano, haciéndole caer con el primer nocaut de su carrera, ya que todas sus anteriores derrotas habían sido por sumisión.

La imagen de McGregor abandonando el pabellón apoyado en una muleta y despidiéndose completamente destrozado de Poirier han dado la vuelta al mundo y han alimentado las críticas sobre el estado de Conor previo al combate. El famoso luchador, gran icono de la UFC, pagó cara su inactividad con apenas unos de combates en los últimos 4 años.

Además, sus continuos escándalos con detenciones policiales, registros de su yate, sus idas y venidas al mundo del boxeo más mediático no han favorecido tampoco a que pudiera mostrar un nivel cercano a la élite o a lo que él mismo acostumbró al mundo durante unos años, cuando era ese luchador imbatible e implacable, rápido, ágil y sobre todo letal.

McGregor, KO ante Poirier Twitter (@ufc)

La realidad es que en su combate contra Dustin Poirier, el luchador irlandés incluso llevó el peso de la contienda en algunos momentos, liderando la ofensiva y poniéndole las cosas muy difíciles a su oponente. Sin embargo, lo que antes le hubiera servido para vencer, ahora no, ya que ha perdido esa capacidad para aniquilar rivales cuando observaba la mínima debilidad.

Eso le sucedió contra Dustin que, en el segundo asalto, en cuanto bajó la guardia, de un solo golpe le hizo besar la lona del octógono y acabó con todas sus esperanzas de victoria en su regreso tras su combate contra, y victoria, frente a Cerrone. La sensación es que cada vez se ve a un peor McGregor, aunque esta vez parece haber caído en la cuenta de que si quiere seguir en activo, y poder irse con un buen sabor de boca, necesita pelear y competir.

Tras su derrota, la cual ha dejado una situación complicada para él, muchos han sido quienes han aprovechado para atacarle. Uno de ellos fue su archienemigo Khabib, quien criticó haber cambiado de equipo, llamando a su nueva crew niños sparring. Tampoco tuvo palabras amables para él su rival, quien asegura que encontró a un McGregor muy diferente al que vio en 2014 cuando ambos se enfrentaron con victoria para el irlandés.

El ataque de Mayweather

Pero sin duda alguna, el mayor ataque ha recibido estos días McGregor ha sido el realizado por Floyd Mayweather, otro de sus grandes rivales y al que se enfrentó en un combate de boxeo, saliendo totalmente de su zona de confort para ir a la especialidad de un rival casi imbatible.

Floyd Mayweather preparándose antes de un combate Reuters

Mayweather, en una de sus salidas de tono habituales, aprovechó la debilidad de Conor para responder a una serie de publicaciones que circulaban en redes afirmando que McGregor, a pesar de perder, cuenta con el apoyo del público, algo de lo que él mismo no goza ni incluso cuando gana.

"Vi esta publicación y mi opinión es que el mundo sabe que el 'Estafador McLoser' puede robarme todo y ser amado, pero a mí me odian. Eso les permite a todos saber que el racismo todavía existe. Solo sé que ese vagabundo nunca será como yo ni estará a mi nivel. Simplemente estoy construido de manera diferente, mi mentalidad está en otro planeta, mis habilidades son insuperables, soy un ganador nato y sí, hablo muchas tonterías, ¡pero lo respaldo cada vez!".

Los reproches de Mayweather no se quedaron ahí, sino que prosiguieron e incluso salpicaron a Manny Pacquiao, rival de Floyd y que podría pelear contra McGregor este año: "Eso es lo que odian. Es triste que puedas ser un pobre chico negro del gueto que ha lidiado con el racismo toda tu vida y ha trabajado muy duro para ponerte a ti y a tu familia en una mejor posición, y la mayor parte del odio proviene de mi propia gente. Conor ni siquiera puede ganar en su propio deporte, pero habla de volver al boxeo para pelear contra Pacquiao. Nadie quiere ver eso, es como si mis sobras se comieran las sobras".

[Más información: Floyd Mayweather vuelve del retiro y peleará con Logan Paul]