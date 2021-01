La UFC da vía libre a la marihuana: ya no será considerada como una sustancia dopante

La UFC ha dado un paso prácticamente definitivo en su relación con la marihuana, la cual podrá campar prácticamente a sus anchas en los eventos de lucha libre que se han organizados por la gran empresa amerciana. Los luchadores ya no tendrán que ocultar su consumo y no tendrán problemas para hacerlo públicamente.

De esta forma, llega así una medida que había sido solicitada con gran fuera por parte parte de todo el sector de los luchadores e incluso por Danna White, presidente de la compañía, quien era perfectamente consciente de que hay muchos luchadores que son consumidores habituales de estas sustancia, la cual emplean para relajarse.

Ahora, la marihuana no será considerada como sustancia dopante, por lo que todos los luchadores podrán consumirla libremente. Supone una nueva conquista de la marihuana en Estados Unidos, un país en el que existe un gran número de consumidores incluso en el mundo del deporte profesional.

Jon Jones, durante un combate en el octágono de la UFC Reuters

Todo este proceso se aceleró en el mes de noviembre cuando se produjo una gran oleada de positivos por consumo de marihuana. En ese momento, desde la dirección de la UFC se empezaron a plantear si realmente era necesario restringir el consumo de marihuana o seguir encontrando resultados y aplicando sanciones a pesar de que consideraban que no se trataba de un dopaje como tal.

El propio Danna White llegó a afirmar que estaban muy pendientes del tema porque había una necesidad real de buscar una decisión que fuera satisfactoria para todos. Ahora se ha tomado la histórica decisión de levantar el veto a esta sustancia que no estará considerada como dopante. Otro de los motivos por los que se ha tomado esta decisión también es porque en Estados Unidos existen muchos estados en los que no es ilegal, mientras que en otros sí.

Sin embargo, no todo ha sido blanco o negro, ya que la UFC ha puesto una limitación importante al consumo de esta sustancia, aunque sea recreativo. La marihuana se podrá fumar en cualquier momento, pero no en el día del combate. Quizás, algunos como Nate Díaz y McGregor tendrán más dificultades para dejarlo los días de combare, ya que son fumadores totalmente experto.

Versión de la UFC

"Si bien queremos seguir evitando que los deportistas compitan bajo la influencia de la marihuana, hemos aprendido que los niveles de carboxi-THC en la sangre y/o la orina tienen poca o ninguna correlación científica con el deterioro".

El luchador de la UFC Israel Adesanya ufc.com

Este era el mensaje transmitido por Jeff Novitzky, vicepresidente de la UFC, para informar en el nuevo avance que se ha realizado en la materia de la marihuana. Además, la UFC no ha sido la única en abrirle la puerta a la marihuana, ya que la Agencia Mundial Antidopaje también lo ha hecho junto a otras sustancias.

Para la AMA, la marihuana entra en un seleccto grupo junto a la cocaína, la heroína, el cannabis o el éxtasis. Ahora, todas estas drogas están consideradas como sustancias de abuso y no dopante. Este hecho provoca que una posible sanción sea de mucho menos duración de tiempo. Además, será muy importante demostrar que no tiene relación ninguna con el rendimiento deportivo, que es lo único que lo puede generar alguna duda con el paso que ha dado la UFC y que es respaldado por la AMA en un país cuyos estados no tienen permitido en su totalidad el consumo de marihuana.

