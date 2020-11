La 'ley' de la marihuana en la UFC: alto consumo, normas y un luchador al que le creció un pecho

Como en el baloncesto o la NFL, el consumo de marihuana ha entrado a debate también en la UFC. Mientras son cada vez más los que piden la legalización de la sustancia y la relajación de las sanciones respecto a su consumo, en la mayor empresa de las artes marciales mixtas (MMA) no se han quedado atrás.

Fue el pasado mes de septiembre cuando la imagen de Israel Adesanya se hizo muy popular en el mundillo. Desde entonces se ha venido hablando si en la velada de la UFC 253 en la Fight Island, en la que venció a Paulo Costa, tomó algún tipo de esteroide.

"No, no he tomado esteroides. No soy una de esas personas que necesitan una muleta que cuando se la quitan te sientes débil, te sientes inadecuado. Cuando USADA apareció, hubo muchos cambios corporales y mucha gente no se sentía lo suficientemente bien sin sus suplementos mágicos. Pero yo no. Mis habilidades pagan las cuentas", dijo en ESPN.

Israel Adesanya, el luchador de la UFC al que le creció el pecho Instagram (@stylebender)

"No quería hablar sobre eso hasta que supiera de qué se trataba. Me ha pasado las últimas ocho semanas y estaba creciendo. Esto es bastante doloroso, incluso mi chica me dijo que fuera al médico, pero yo dije, ‘No, quiero terminar con esta pelea primero.’ No sé qué es, pero por lo que leí sobre ginecomastia, les pasa a ambos senos y este es solo uno", continuó el luchador neozelandés de origen nigeriano.

"Nunca he sido de los que se diagnostican con Google, así que no iba a empezar ahora. Hice mis pruebas y estoy esperando los resultados. No sé qué es esto, pero con una actuación como esa, yo también pensaría que estoy tomando esteroides. Lo que digan es solo diversión y juegos para mí", sentenció para acabar con la polémica que se había creado a su alrededor.

Ginecomastia

Ahora ha sido el propio Adesanya quien ha negado otra vez que consuma esteroides para potenciar su rendimiento dentro del octágono. De hecho, se ha sometido a todo tipo de test para limpiar su imagen y alejarse así de la sombra de la sospecha. Lo que sí ha confirmado es que esa imagen en la que se ve que uno de sus pechos es de mayor tamaño que el otro se debe al consumo de marihuana.

Israel Adesanya, en la UFC 234 ufc.com

"Me revisaron la glándula pituitaria, mis niveles hormonales están bien, al igual que los de estrógeno y testosterona. Me hicieron un ultrasonido y una mamografía, pero para ser honesto puede que haya sido por no llevar una vida tan sana. Como fumar marihuana, eso fue lo que el doctor de la UFC me dijo. Dijo que debo parar, pero no voy a parar. Solo voy a fumar menos", aseguró en ESPN recientemente.

La marihuana puede hacer segregar mayor cantidad de estrógenos y que se produzcan casos de crecimiento de los senos en los hombres. Como es el caso del luchador neozelandés, quien ha asegurado que no va a dejar de fumar marihuana, aunque sí va a intentar hacerlo en menor medida. De hecho, al consumo de cannabis también ha hecho referencia Dana White.

La 'maría' en la UFC

El presidente de la UFC, ajeno al caso de Israel Adesanya, ha pedido que se relajen las sanciones por positivo en cannabis dentro de las artes marciales mixtas. Su declaración viene precedida por el dictamen de la Comisión de Nevada de sancionar a Niko Price y Kevin Croom por su consumo.

"No creo que no haya que hacer controles. Cuando estás en competición tienes que hacerles pruebas a estos tíos. No puedes dejar que alguien suba al octágono con grandes índices de marihuana. Eso no puede ocurrir, ¿sabes? Así que... no sé qué hacer con ello. Pero estamos intentando, cómo decirlo, estamos intentando que se aflojen las normas, pero al mismo tiempo no podemos tener a los chicos mostrando altos índices de marihuana", ha confesado Dana White.

Dana White, presidente de la UFC. Reuters

Tim Elliott, Jamahal Hill o Trevin Jones son otros de los luchadores que han sido sancionados por el consumo de marihuana. Y es que los profesionales de la UFC apuestas por la eliminación de los controles de cannabis, tal y como recoge el portal BJPenn.

Mientras que Dana White quiere que estos continúen para que no se suba al octágono ningún luchador en malas condiciones y haya algún tipo de control para evitar los excesos, pero sí que pide que se reduzca el límite ahora establecido. El consumo de 'maría' de los luchadores es alto y de seguirse esta línea podrían llegar más sanciones.

