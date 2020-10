Khabib y la negociación para que vuelva a la UFC: por qué regresa y sus posibles rivales

¿Volverá a subirse al octágono Khabib Nurmagomédov? Esa es la pregunta que se hacen los amantes de la UFC. El anuncio del ruso de que no volvería a pelear tras ganar su último combate parecía de lo más contundente, pero unas palabras de Dana White han puesto al mundo de las artes marciales mixtas (MMA) en alerta.

Las negociaciones para que vuelva a pelear han comenzado y pocas cosas hay en este sentido que Dana White no consiga. La tentación para que consiga la cifra redonda de 30-0 es el principal estímulo que el presidente de la UFC ha puesto sobre la mesa ante un Khabib que recientemente fue considerado como el mejor de todos los tiempos de este deporte.

Un nombramiento que no ha sentado bien a otros luchadores como Jon Jones, a quien le han aconsejado, o más bien desafiado, que pelee en la misma categoría que Khabib Nurmagomédov o Conor McGregor para demostrar si es verdad que él está por encima del ruso.

¿Hará un 'McGregor'?

En hasta tres ocasiones 'The Notorius' ha dicho que se retiraba para después volver a bombo y platillo. Parecía que Khabib no seguiría sus pasos, más después de oír su discurso de adiós tras vencer a Justin Gaethje en el combate estrella de la UFC 254. "No hay forma de que vuelva sin mi padre", dijo entonces.

Khabib rompe a llorar UFC

"Hoy es mi última lucha. Cuando me llamaron para pelear con Justin acepté la pelea, pero prometí que sería la última pelea sin padre. El martes seré el mejor libra por libra: 13-0 en UFC, 29-0. Creo que me lo merezco. Le prometí a mi madre que esta iba a ser mi última pelea", aseguró el de Daguestán.

Sin embargo, Dana White ya ha comenzado los movimientos para convencer al luchador ruso de que vuelva al menos para un combate más. Todo ello para honrar la memoria de su padre. Hay que recordar que Abdulmanap falleció el pasado mes de julio, en un hospital militar de Moscú, por el coronavirus.

Khabib Nurmagomedov, tras la pelea frente a Justin Gaethje en UFC 254 REUTERS

"Khabib y yo lo hemos estado hablando. Como sabéis, él estaba muy emocionado esa noche cuando ganó la pelea. Tengo la sensación de que podría ir a por el 30-0. Pienso que no se va a retirar. Su padre quería verle lograr el 30-0 y pienso que querrá honrar el deseo de su padre", ha asegurado el presidente de la UFC en CBS Sports.

¿Quién será su rival?

La cuestión que se abre ante la noticia de White es quién puede ser ese siguiente rival de Khabib. Tres nombres salen a relucir y un claro favorito: el legendario Georges St-Pierre. El propio luchador ruso aseguró hace un tiempo que era una pelea que le inspiraba: "Esa pelea realmente me inspira. Era la que siempre soñó mi padre; pero pasa el tiempo y creo que Georges St-Pierre tendrá que decidir si peleamos o no".

De hecho, incluso antes de anunciar su retirada, cuando pensaba que no iba a decir adiós, habló de la fecha ideal para la pelea. "En abril -de 2021-, antes del Ramadán, sería idóneo", llegó a afirmar Khabib. El propio Georges St-Pierre, de 39 años, ha asegurado que su retiro no es definitivo y que si Dana White le ofrece un buen combate podría regresar.

Khabib, durante un combate de la UFC Reuters

La cuestión es si Nurmagomédov querrá ahora ese combate soñado, y el cual quería su padre, o si por el contrario preferirá medirse a otro rival y poder asegurarse, en parte, el 30-0. Una marca, que como él mismo dijo, le colocaría a la altura, salvando las distancias, de Floyd Mayweather (que consiguió un 50-0 en el boxeo).

Khabib tendrá la intención de irse por la puerta grande. Ganar al canadiense sería un broche de oro a su carrera, pero no menos lo sería aceptar un enfrentamiento con Conor McGregor. Un nuevo cara a cara entre los dos luchadores atraería, y mucho, la atención de los aficionados y también de los patrocinadores.

Aunque después de la polémica de su última lucha, tal vez ninguno de los dos quiera volver a enfrentarse. No hay que olvidar aquel bochornoso combate en el que ganó el ruso, pero del cual ambos acabaron saliendo perjudicados por la imagen que dieron y por la sanción a la que se vieron sometidos.

McGregor, justo antes de rendirse ante Khabib. REUTERS

También muy interesante sería un duelo ante Jon Jones. El estadounidense, cuya carrera ha estado marcada por la sombra del dopaje, no pierde desde el 2010 y es por este motivo por lo que no entiende cómo teniendo más títulos que Khabib, ha sido este y no él el elegido como el número 1.

"Estoy hablando con todos los fans de Khabib. Quince títulos mundiales por los cuatro de su muchacho. ¿Y ustedes están hablando realmente de quién es el mejor luchador de todos los tiempos? Están bromeando, ¿verdad? He ganado 15 títulos mundiales, él acaba de ganar su cuarto... 15 títulos mundiales. Los números no mienten", escribió Jones en sus redes sociales.

Para poder disfrutar de un duelo entre Khabib Nurmagomédov y Jon Jones, primero el estadounidense debería cambiar de categoría. Ya le han retado a que lo haga si quiere demostrar que está por encima del ruso, la cuestión es si se atreverá a hacerlo o no. Mientras tanto, los seguidores de las MMA esperan volver a ver en 2021 a 'The Eagle' en el octágono.

[Más información: La propuesta de Khabib para conseguir que Mayweather acepte un combate de MMA]