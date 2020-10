Khabib deja a McGregor sin vendetta: el adiós de la leyenda que soñó "ser como Ali"

"Hoy es mi última lucha. Cuando me llamaron para pelear con Justin acepté la pelea, pero prometí que sería la última pelea sin padre. El martes seré el mejor libra por libra: 13-0 en UFC, 29-0. Creo que me lo merezco. Le prometí a mi madre que esta iba a ser mi última pelea", dijo un Khabib Nurmagomedov que dejó en shock al mundo de las MMA tras el anuncio de su temprana retirada.

"El mejor de la historia" en su peso. Así es como quiere ser recordado el luchador que se despide de la UFC a los 32 años y después de haber ganado su última pelea ante Justin Gaethje. Lejos de las retiradas y regresos de otros luchadores como Conor McGregor, el ruso ha dejado claro que no volverá a competir: "No hay forma de que vuelva sin mi padre".

Khabib se retira con un balance de 29 victorias y ni una sola derrota. Ante Gaethje, en el combate estrella de la UFC 254, el ruso demostró el porqué se le considera el mejor luchador de las artes marciales mixtas en la actualidad. En poco tiempo dejó a su rival sin opciones, llevándosele a la lona, donde Nurmagomedov no tiene rival. Khabib no arriesgó y en el momento oportuno, pasados 4 minutos y medio, llevó la pelea al suelo, el resto es historia.

Justin Gaethje se rindió y el árbitro no lo vio, 'The Eagle' paró la pelea cuando vio al estadounidense inconsciente. Con una nueva victoria en el bolsillo y antes de que comenzase el festejo de su equipo, Khabib Nurmagomedov se colocó en el centro del octágono, se arrodilló y rompió a llorar. Después llegó la sorpresa: el anuncio de su adiós como profesional.

No sin su padre

"No hay forma de que vuelva sin mi padre", ha afirmado el ruso. El padre de Khabib falleció el pasado mes de julio por culpa del coronavirus. Un acontecimiento traumático para el luchador, que en lo único que piensa desde entonces es en pasar más tiempo con su madre. Es por eso, por esa promesa hecha, por lo que ha decidido retirarse. El luchador dio su palabra y como dijo Valentina Shevchenko, durante la retransmisión de la velada de la UFC 254, eso es algo "muy importante en su cultura".

Khabib rompe a llorar UFC

Abdulmanap era un reconocido entrenador de artes marciales. Pero la Covid-19 acabó con su vida el pasado verano en un hospital militar de Moscú. El padre de Khabib era para el luchador un referente en lo personal y en lo profesional. Era su entrenador, la persona que estaba junto a él en el rincón en cada pelea. Su pérdida ha sido demasiado para el campeón ruso.

Reacciones

Dana White ve cómo el mejor de sus luchadores se va. "Todos tuvimos suerte de verle pelear esta noche. Él estaba en el octágono, todos estábamos parados escuchando y ya sabes, casi olía una sorpresa esta noche. La forma en que reaccionó en los pesajes, la forma en que actuó cuando salía esta noche. No se parecía a él mismo, respirando profundamente", aseguró tras la pelea el mandamás de la UFC.

"Al parecer, estaba en el hospital y se rompió el pie hace tres semanas. Entonces tiene dos dedos de los pies rotos y un hueso en el pie que está roto o algo así. Eso es lo que me decía su rincón. Nunca se lo dije a nadie. Es uno de los seres humanos más duros del planeta y es el luchador número uno libra por libra en el mundo. Y en serio, tienes que empezar a ponerlo allí en el estado de GOAT con cualquier otra persona que creas que es el GOAT", reveló después White.

Khabib Nurmagomedov, durante la pelea frente a Justin Gaethje en UFC 254 REUTERS

Uno de sus rivales, de los que esperaban poder volver a enfrentarse al ruso, también presentó sus respetos. "Gran actuación. Yo seguiré adelante. Respeto y condolencias a tu padre nuevamente. A ti y a tu familia", escribió en sus redes sociales Conor McGregor. Un McGregor que ya en su día dio el pésame a la familia por el fallecimiento de Abdulmanap: "La pérdida de un padre, un entrenador y un dedicado partidario del deporte. Condolencias y descanse en paz Abdulmanap Nurmagomedov".

Retirada... ¿definitiva?

Para Khabib no hay vuelta atrás y de hecho habló sobre la posibilidad de un regreso al octágono dentro de un tiempo. "Dustin -Poirier- y Conor -McGregor- van a pelear en enero. Los vencí a los dos. No me interesa", afirmó el luchador ruso. Aunque Dana White no se va a dar por vencido tan fácilmente.

"Cuando los chicos quieren pelear, van a pelear; si no quieren pelear, no pelearán. Déjenle tomarse un tiempo libre. Déjenle que se cure. No físicamente, pero que sane emocionalmente después de perder a su padre. Como dije, todos tenemos suerte de poder verlo esta noche", dijo el presidente de la UFC cuando le preguntaron sobre una futura pelea entre Khabib Nurmagomedov y Georges St-Pierre.

El tiempo dirá si la decisión del ruso es definitiva o si hace un 'McGregor' y vuelve del retiro. Precisamente, 'The Notorius' es uno de los luchadores que más ganas tenía de volver a enfrentarse con Khabib, ya que nadie olvida su última pelea, en la que el irlandés acabó derrotado y tras la cual se produjo el lamentable, y recordado, espectáculo entre Khabib, Conor y sus respectivos equipos.

McGregor, justo antes de rendirse ante Khabib REUTERS

Pese a aquello, Khabib es una leyenda de la UFC y de las MMA. El debate se ha abierto. ¿Es o no es GOAT? "Si me pongo 30-0 será como el 50-0 de Mayweather. Nunca soñé ser una leyenda como Ali", llegó a sentenciar el luchador ruso, el niño que soñó con ser como Cassius Clay y que acabó convertido en leyenda.

