Así es 'El Bruto', la nueva estrella de la UFC: gana 100 mil euros en una noche y vive en una furgoneta

La UFC se ha convertido en uno de los espectáculos deportivos que más atención concentra. No todos sus luchadores acaparan tantas portadas como Conor McGregor o son tan famosos como Khabib Nurmagomédov, pero la velada celebrada el pasado fin de semana ha provocado que Dana White comience a frotarse las manos con el nacimiento de su nueva estrella: 'El Bruto'.

Nada más leer su apodo, es normal que por la cabeza de muchos pase una idea: ¿quién es y por qué le llaman así? Pues bien, el conocido en el mundillo como 'El Bruto' es el australiano Jimmy Crute. Esto del amor por los deportes de contacto es algo que le viene de familia. Tanto por las raíces maternas como paternas hay boxeadores en su árbol genealógico.

Con estos antecedentes era normal que Crute desde una tierna edad se formase en las artes marciales. Comenzó a practicar kárate con tan solo 4 años y a los 8 empezó con el judo para a los 11 formarse en el Jiu-Jitsu brasileño. Sus conocimientos desembocaron en que con únicamente 12 años le sedujese las MMA.

Jimmy Crute 'El Bruto', la última estrella de la UFC. Foto: Instagram (@jimmycruteufc)

Entre sus coqueteos con las artes marciales mixtas en Australia, Crute era conductor de montacargas para ganarse la vida. Su vida cambió cuando la UFC le fichó, pero antes se fue haciendo un nombre en la Hex Fight Series de Melbourne, en la ganó tres veces el campeonato de peso liguero y firmó un récord de 7-0 con dos nocaut técnicos.

Sus resultados en su país natal le sirvieron a Jim Crute para acaparar la atención de Dana White y que este le ofreciese un contrato para la UFC. Poco a poco el aussie fue abriéndose paso, pero ha sido gracias a la velada celebrada el pasado fin de semana en Abu Dhabi la que le ha servido para que su nombre sea reconocido en todo el planeta.

Nace una estrella

Jimmy Crute no era el favorito en la pelea ante Modestas Bukauskas, pero hizo honor a su apodo para en menos de dos minutos acabar con su rival en el octágono. En el primer asalto, el australiano ya se había llevado la victoria para firmar una marca de 13-1 en la UFC. Casi nada para un 'desconocido'.

Pero el joven luchador de 24 años, cumplirá 25 el próximo mes de marzo, recibió además el aplauso unánime de los aficionados por su gesto después de la victoria. 'El Bruto' se arrodilló al lado de su oponente e incluso llegó a darle un abrazo en señal de respeto. Crute se llevó el cariño de los fans de la UFC, un nuevo triunfo y también una cantidad cercana a los 100.000 euros.

Una forma de vida

El australiano ganó en solo una noche lo que muchos no consiguen ni en años, pero eso no quiere decir que vaya a cambiar su estilo de vida. Vive en una furgoneta junto a su novia y así va a seguir haciéndolo, tal y como ha revelado en declaraciones que recoge el diario The Sun.

"Soy un entusiasta de la vida en furgoneta. Lo he hecho durante años antes de la Covid-19. Hombre, simplemente odio pagar facturas. Odio pagar el alquiler. Es algo que quería hacer incluso antes de que me ficharan (en UFC), simplemente me gustaba la idea de la vida en furgoneta", dijo el luchador.

'El Bruto' Jimmy Crute tras una victoria en la UFC. Foto: Instagram (@jimmycruteufc)

"Lo he decorado, tiene agua corriente, energía solar y lo he hecho todo yo mismo", continuó diciendo Jim Crute, quien es un total enamorado de la vida que lleva. Conservar su libertad es el primer mandamiento de su vida y así quiere que siga siendo: "Es solo un pequeño proyecto y realmente no me importa lo que sea normal. Me importa una mierda lo que la gente piense de mí. Solo hago lo que quiero hacer".

Pide paso

Habrá que esperar a ver si Crute sigue fiel a sus ideales o acaba convirtiendo su vida en un show al más puro estilo de McGregor o como también hizo en el mundo del boxeo Mayweather. Lo que sí ha mandado 'El Bruto' es un mensaje a Dana White. Su última victoria no hace otra cosa que confirmar que está preparado para objetivos más importantes.

Jimmy Crute quiere enfrentarse a los luchadores más importantes de la UFC. Lo que parece un hecho es que ha nacido una estrella y que su nombre irá cada vez siendo más familiar en el mundo del deporte y, sobre todo, en lo que se refiere a las artes marciales mixtas.

