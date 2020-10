Koeman, al ataque: "¿Griezmann titular en El Clásico? Que no haya jugado no significa eso"

La situación de Griezmann en el FC Barcelona sigue sin aclararse. El jugador francés viene siendo protagonista en el equipo por la falta de minutos. Una polémica que no ha sentado nada bien a Koeman y que, en el debut de la temporada en Champions, no se ha resuelto en absoluto. Es más, el técnico dejó sin minutos al atacante galo.

Griezmann se quedó en el banquillo durante los 90 minutos en los que el Barcelona goleó. Jugaron Pedri y Dembélé, grandes rivales del francés por un puesto en el equipo. Y, además, ambos marcaron mientras el ex del Atlético miraba desde el banco del Camp Nou. Koeman, al término del partido, ahondó aún más en la crisis generada en torno a Griezmann y su puesto en el Barcelona.

El entrenador holandés, en primer lugar, descartó que su ausencia de minutos en Champions supusiera su titularidad en El Clásico del sábado ante el Real Madrid. Y es que, aunque podía verse como una táctica para no arriesgar con el galo de cara al duelo ante los merengues, Koeman dejó claro que no tenía ninguna relación.

"No significa eso", aseguró ante la pregunta de si implicaba la titularidad de Griezmann ante el Real Madrid. "Hoy hemos apostado por Trincao y luego ha entrado Ousmane -Dembélé- para tener velocidad y profundidad", ha justificado sobre la no aparición del delantero francés. "El sábado es otro partido" y no hay nada asegurado.

Unas palabras que se suman a las realizadas hace unos días sobre el posicionamiento de Griezmann en el terreno de juego. Antes del duelo ante el Getafe, y que a la postre supondría el primer gran pinchazo de Koeman, el entrenador destacó que siempre busca "lo mejor para el equipo". "No hace falta discutir más, el entrenador manda y el jugador ha de sacar el máximo rendimiento", subrayó por aquel entonces.

Respecto a los competidores de Griezmann por los minutos, Koeman destacó la "naturalidad" de Pedri y el potencial de Ansu Fati. Ambos, para el entrenador, "tienen un gran futuro" en el FC Barcelona. El internacional con España, que apunta a titular en El Clásico, mostró su predisposición a jugar contra el Real Madrid y Koeman dejó en el aire su presencia. "Dejémosle soñar. Ya veremos si juega".

Defensa a Piqué y las rotaciones

El técnico culé también mostró su enfado por la expulsión de Piqué. El central se perderá un partido clave como el de la próxima semana ante la Juventus de Turín y, según Koeman, de manera injusta. El holandés criticó que "la roja es demasiado castigo" y que supuso algo "demasiado duro".

Más allá de esa parte negativa, Koeman se marchó satisfecho por las rotaciones en el once y el buen rendimiento de todos sus jugadores. Además del buen nivel de Pedri y Ansu, Koeman también pudo comprobar el estado físico de Pjanic, fichaje del Barcelona este verano. El ex de la Juve se incorporó más tarde y, pese a ello, el técnico ha querido recalcar que "está al cien por cien" y que generará competencia "con Frankie -De Jong- y Busquets".

Minutos después de la victoria, el FC Barcelona confirmó de golpe cuatro renovaciones de gran calado como la de Piqué, Ter Stegen, De Jong y Lenglet.

