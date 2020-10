Koeman saca la mano dura con Griezmann: "El entrenador manda"

El técnico del Barcelona, Ronald Koeman aseguró este viernes que "el entrenador manda y el jugador debe sacar el máximo rendimiento cuando juegue", en alusión a la crítica velada que recibió de su delantero Antoine Griezmann, por no ponerle en su posición.

Tras ganar con Francia a Croacia (2-1) con un tanto suyo, Griezmann atribuyó su buena actuación a que el seleccionador Didier Deschamps sí sabe donde ponerlo, y que eso le da confianza.

"¿Griezmann? Cada uno tiene derecho a decir lo que piense. Hablé ayer por la tarde. Busco lo mejor para el equipo y yo pienso que la mejor es en banda derecha. Puede jugar en tres posiciones y decido yo por el bien del equipo. Después cada jugador ha de sacar el máximo rendimiento", manifestó Koeman en la rueda de prensa previa al partido de La Liga ante el Getafe.

"Está haciendo lo máximo que puede hacer. Trabajar fuerte, ser muy disciplinado y tener suerte en sus cualidades ofensivas. Hubo tres o cuatro jugadas ofensivas que debió sacar más rendimiento. Cuando estuve de seleccionador, jugó en banda derecha en el partido contra Holanda", dijo sin entender sus quejas. "No hace falta discutir más, el entrenador manda y el jugador ha de sacar el máximo rendimiento", añadió.

"Lo de Griezmann es más tema para vosotros, yo no tengo ningún problema con él. Si uno juega en banda o por medio, ya sabemos que es mi trabajo como entrenador. No pongo un jugador que no es su posición", zanjó el tema.

Duelo contra el Getafe

Sobre el Getafe, Koeman quiso "destacar la trayectoria del equipo en los últimos años" y recordó que el estilo de José Bordalás les ha llevado "a jugar en Europa". "Vi los partidos contra el Ajax y escuché las quejas desde Holanda por el juego del Getafe, pero no las comparto. Cada entrenador busca el máximo rendimiento de su equipo, y Bordalás lo está haciendo. Hay más maneras de ganar un partido, y el árbitro es el que ha de marcar la línea", comentó sobre el fútbol agresivo del conjunto madrileño.

Por eso Koeman alertó de que ganar este sábado en el Coliseo Alfonso Pérez no será fácil: "Es un equipo muy competitivo y tendremos que estar muy bien futbolísticamente e internar buscar espacios".

En Getafe, no podrá contar con Jordi Alba y seguramente tampoco con Junior Firpo para el lateral izquierdo, así que Sergiño Dest probablemente juegue en esa banda a pierna cambiada. El preparador neerlandés se deshizo en elogios hacia el lateral estadounidense: "Es genial tenerle aquí. El sistema de juego del Barça no es muy distinto al que él jugaba en el Ajax, y es bueno que no haya jugado con su selección y lo hayamos tenido aquí estos días. Es posible que juegue mañana de inicio. Es el futuro de este equipo".

El del Getafe será el primero de los cuatro partidos que el Barça tendrá que afrontar en apenas dos semanas. Después, vendrá el estreno en la Champions League ante el Ferencvaros en el Camp Nou, la visita del Real Madrid, y el segundo partido de Champions en Turín ante el Juventus.

En este sentido, Koeman dejó entrever que no piensa dar descanso, en ninguno de esos encuentros, a la estrella del equipo, el argentino Lionel Messi, que viene de jugar en Bolivia con su selección: "Creo que sí puede jugar los cuatro partidos. Leo lleva muchos años afrontando un calendario muy apretado y además es un jugador que, si no juega, está más cansado. Es un ganador que quiere estar siempre en todos los partidos", destacó.

Aunque no tiene previsto que Messi descanse, en los próximos compromisos, Ronald Koeman seguramente tendrá que hacer algunas rotaciones. Y jugadores como Ousmane Dembélé o Miralem Pjanic les van a resultar muy útiles para dosificar esfuerzos en la plantilla; "Dembéle tiene mucha calidad y, poco a poco, físicamente se está poniendo bien. Estoy muy contento de los entrenamientos que ha hecho últimamente", destacó sobre el punta francés.

Reaparición de Ter Stegen

Quien todavía no está para reaparecer es el meta Marc-André ter Stegen, que ultima la recta final de su recuperación tras ser intervenido en una rodilla y que esta semana ya ha empezado a trabajar en el campo.

"De momento, todo va bien, pero no creo que vaya a llegar al Clásico (el del próximo 24 octubre contra el Real Madrid), porque es demasiado temprano. Tampoco hay que poner fecha, estamos tranquilos y no tenemos prisa, porque estamos muy contentos con el trabajo de Neto", apuntó.

