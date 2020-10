Manita del Barça al Ferencvaros para calentar El Clásico

Un Barcelona con muchas dudas se estrenó en la Champions League con victoria. El equipo azulgrana venía de caer en La Liga. Las aguas bajaban turbias por el Camp Nou, pero una victoria balsámica frente al Ferencvaros llega en el momento indicado, justo antes de El Clásico contra el Real Madrid. [Narración y estadísticas: Barcelona 5-1 Ferencvaros]

El Camp Nou volvió a abrir sus puertas para albergar un partido de la máxima competición continental. Sin embargo, al igual que pasa en La Liga, sin el color de la afición en las gradas, el himno de la Champions inundó aún más las instalaciones. Formaron los 22 elegidos sobre el verde y entre ellos no estuvo Antoine Griezmann.

Sin el delantero francés, pero con Dest o Trincao. Koeman dio un giro al equipo, pero siguió confiando en Messi y Ansu Fati como referentes del conjunto culé. También está entre los elegidos del entrenador holandés un Coutinho que parece estar dispuesto a aprovechar esta segunda oportunidad que le brinda el Barça.

Leo Messi, en el Barcelona - Ferencvaros de la Champions League Reuters

No empezó bien el partido para los de Ronald Koeman. El Ferencvaros se vino arriba y entró muy fuerte al encuentro. Así llegó el primer gol del conjunto húngaro, pero no acabó subiendo al marcador por el fuera de juego. No se confundió el línea en esta ocasión. Nguen estaba en posición adelantada en el momento en el que Civic le metió un muy buen pase entre líneas.

Con el susto todavía en el cuerpo, el Barça volvió a dejarse sorprender pasados unos pocos minutos. Esta vez Nguen fue el que asistió a Isael, quien con un gran disparo hizo temblar los cimientos del Camp Nou. Pero el esférico impactó con el palo. El sonido se escuchó por todos los rincones del estadio, igual que los gritos de enfado del entrenador azulgrana.

Messi... y mucho Ansu

El Barcelona despertó a base de sustos y de los gestos de descontento de Koeman en la banda. Fue Messi el que antes de la media hora de partido se la guisó y se la comió. El argentino provocó el penalti y cogiendo el balón entre las manos, fue él quien ejecutó la pena máxima desde el punto de los once metros. Tiro ajustado al palo izquierdo de Dibusz.

Celebración de los jugadores del Barça por el gol de Messi en la Champions League 2020/2021 Reuters

Los azulgranas cogieron aire después de verse superados en los primeros minutos. Pero a partir del tanto de 'La Pulga' todo fue coser y cantar. Ansu Fati demostró que atraviesa por el mejor momento de su corta carrera e hizo el segundo del partido al borde del descanso. El joven futbolista se convirtió así en el jugador que consigue marcar gol en dos ediciones de la Champions diferentes con menos edad.

Ansu va a ritmo de récord, pero con su gol también hizo que el Barça se sintiese aún más cómodo sobre el tapete. Ni rastro del Ferencvaros que intentó poner contra las cuerdas al conjunto catalán en los primeros compases del encuentro. Mucho Barcelona justo antes del paso por vestuarios y también tras el descanso.

Festival de goles

La segunda mitad estuvo llena de goles y ocasiones, también para el Ferencvaros, aunque fue el Barça el que volvió a marcar. Fue Coutinho el encargado de hacer el tercero. Un golazo a primera vista, aunque poniendo la atención en la realización, el tanto desluce un poco al tocar en un rival un poquito antes de entrar en la portería del combinado húngaro.