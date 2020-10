Koeman: "Creo que el rendimiento de Messi puede ser mejor"

El técnico del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha hablado en rueda de prensa telemática en la previa del debut de Champions de su equipo. El técnico azulgrana ha aprovechado para analizar la actualidad de su plantilla en una semana que se presenta clave en este inicio de temporada con los duelos ante el Ferencvaros y ante el Real Madrid en el primer Clásico de La Liga.

La derrota frente al Getafe CF en el Coliseum Alfonso Pérez ha dejado una sensación catastrófica en un equipo que no termina de arrancar en su nuevo proyecto con el holandés y que sigue dejando muy malas sensaciones, al igual que ya sucedió en la temporada pasada, cuando terminaron siendo aplastados por el Bayern Munich.

Ahora llega el regreso a la máxima competición continental y Koeman quiere dejar una buena imagen antes de enfrentarse al Real Madrid en un partido que puede ser clave para las aspiraciones de ambos equipos. Koeman piensa en el presente, pero también en el futuro, como ha demostrado tras caer contra el equipo azulón hablando de fichajes.

Koeman cabizbajo en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe Reuters

Semana de Champions y Clásico

"Cada semana es importante, no es más importante que las otras, mañana qeremos ganar el partido y tener tranquilidad. Es importante ganar y ganar todos los partidos".

Mal momento del club

"Ser jugador o entrenador del Barça es tener presión por ganar. La situación del club tiene cosas de fuera del campo en las que no podemos influir. Tenemos que entrenador con los jugadores para adaptarnos al nuevo sistema, con nuevos jugadores. Estamos optimistas con el partido de mañana, partido a partido. Es lo mejor en este momento".

La situación de Dembélé

"Dembélé está trabajando bien. El otro día tuvo demasiadas pérdidas, pero es su forma de jugar, arriesgando. Había mucha gente por el medio, por eso pedí a los jugadores jugar abrir más abiertos. En la segunda parte estuvo mejor. Tenemos mucha competencia en el ataque y eso nos permite elegir entre varios jugadores".

El rendimiento de Messi

"Creo que en estos momentos el rendimiento de Messi puede ser mejor, pero viendo al jugador día a día está bien, está con ganas, entrenando con ganas, quiere jugar y es el capitán. No tengo ninguna queja. El otro día el tiro al palo fue una buena ocasión, puede entrar, tuvo mala suerte y al final del partido fue complidado, vamos a ver los próximos partidos".

Leo Messi intenta zafarse de varios rivales REUTERS

Los problemas de gol

"Hemos jugado cuatro partidos y hemos marcado ocho goles, no sé si hay otro equipo que lo haya hecho, no estoy preocupado, tenemos suficiente calidad arriba para marcar".

El mal estado del equipo

"No estoy decepcionado, claro que se puede mejorar, descontento por el último resultado, pero veo al equipo contento. No estoy decepcionado, nunca se puede estar decepcionado por un jugador que trabaja al máximo, mi trabajo es intentar que mejoren".

El fracaso del año pasado

"No lo sé porque no estuve aquí, si fracasamos esta temporada voy a contestar".

Debut en Champions

"Siempre es importante ganar el primer partido de Champions, sobre todo los de casa, no hay ninguna diferencia con respecto al resto, más allá de la atención que despierta, pero haremos el máximo para ganar el partido".

"Mañana espero un partido complicado porque hoy en día no hay rivales fáciles. No me gusta hablar individualmente de los jugadores, como conjunto puede complicarnos la vida, aunque tiene jugadores peligrosos arriba".

Los jóvenes dan la talla

"Es posible porque no depende de los años, sino de los jugadores, pero hay mucha competencia también. Estoy muy contento con el rendimiento de Pedri y Ansu, sabemos que tienen altibajos en estas edades, pero los dos están trabajando muy bien".

Ansu Fati a punto de salir al césped Reuters

Los problemas de Griezmann

"No, yo creo que él está trabajando bien, él sabe que tiene que trabajar para cambiar esto".

Koeman no se ve favorito a la Champions

"Estando en el Barcelona uno tiene que estar para ganar títulos, sea en la Liga o en Europa, no somos el favorito máximo, pero podemos llegar lejos".

La posibilidad de las rotaciones

"Primero tenemos que decir que no será un partido fácil, vamos a poner un equipo fuerte, el partido del sábado no es importante ahora, el importante es el de mañana".

El nivel del fútbol español

"Pienso que es algo que está pasando en otros países a raíz del tema de la Covid, no tenemos aficionados en casa, trabajamos para muchos seguidores, es algo muy complicado, que no solo está pasando aquí, también en otras ligas, le ha pasado al Liverpool, a la Juventus, que no es líder en Italia, el Bayern ha perdido partidos...pero es complicado porque tiene un gran impacto no solo en el fútbol, sino en la vida en general".

