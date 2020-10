Koeman desvela su primera conversación con Messi y descifra los fichajes del Barça

Las primeras semanas de Koeman como entrenador del FC Barcelona no han estado marcadas por el análisis al juego del equipo ni por los resultados. Todo lo contrario. El técnico está teniendo que lidiar con polémicas internas y externas que están caracterizando una de las etapas más oscuras de la historia del club. Desde las críticas en el vestuario a la directiva, pasando por la petición de Messi de abandonar el equipo y hasta la carrera por hacerse con la presidencia de la entidad.

Por si fuera poco, Koeman ha visto en primera persona como las promesas que se le hicieron no han llegado a cumplirse. El técnico quería hacer una revolución en el vestuario que iniciara una nueva etapa. Un proyecto diferente y joven. Sin embargo, las dificultades económicas que atraviesa el Barça impidieron que el técnico lograra sus objetivos. Pese a ello, el holandés no se desespera y mantiene sus peticiones para el próximo mercado de invierno.

Koeman quiere a Memphis Depay y ha reconocido que si no se llegó a cerrar su fichaje fue por las normas de LaLiga. Por eso mismo, volverá a buscar su incorporación. "Lo intentaré", ha explicado en una entrevista para Rotterdam AD. El entrenador del Barcelona ha asumido que no puede "estimar ahora cuál será la situación financiera del club enero", por lo que "es solo cuestión de esperar".

"Queríamos a Memphis porque es un gran jugador y porque tiene cualidades que, en mi opinión, nos faltan: especialmente profundidad en el juego de ataque", ha justificado. Y es que su fichaje "estaba listo", pero "debido a las reglas de LaLiga" sabían que primero debían "vender a un jugador".

Una explicación que el propio Depay ha llegado a dar en las últimas semanas. El delantero conocía el interés y quería abandonar el Lyon. El club francés, por su parte, buscó sacar la máxima rentabilidad económica posible. Finalmente, y después de una larga tensión y espera en las horas finales del mercado, Depay supo que no se movería de Lyon. Al menos durante algunos meses.

En la misma entrevista, Koeman ha explicado cómo ha gestionado toda la crisis con Leo Messi y el FC Barcelona. El jugador argentino pidió abandonar el club, se declaró en rebeldía y finalmente acabó por asumir que no podría cambiar de equipo tras la negativa de Bartomeu a hacerlo sin el pago de la cláusula. Entonces, el capitán abrió una lucha pública contra la directiva con notables críticas. Ya con la temporada empezada, decidió firmar la paz tras el revuelo generado.

Koeman, que ha tenido que lidiar con dicha situación, ha asegurado que "siempre" asumió "que se quedaría". Su principal duda era "cómo lo recuperaría" tanto en el campo como lejos de él. "Como persona y como jugador de fútbol", ha afirmado el técnico. Sin embargo, Messi ha cumplido con las expectativas y su comportamiento es perfecto. "Solo vi cosas buenas. No había ni hay de qué quejarse".

Antes de eso, Koeman habló con Messi. "En su casa me contó todo tipo de cosas". Y él solo tuvo que escuchar. "Solo podía hablar de cómo quería trabajar". Trataron aspectos técnicos y el entrenador se marchó con buenas sensaciones. Fue una charla clave para que el argentino mostrara su mejor nivel en los entrenamientos diarios.

Respecto a los fichajes, Koeman ha señalado dos operaciones que precisó en estas semanas. Una de ellas fue la de Depay, fichaje que frenó la falta de una venta definitiva en la plantilla culé. El otro, Wijnaldum. Este llegó a restar credibilidad a los rumores que surgieron sobre ese traspaso, pero Koeman ha destacado que su llegada estaba al margen del futuro de Messi.

"Tiene un gran sentido del espacio, puede llegar a la portería fantásticamente bien desde el centro del campo, realmente podría aportar algo al equipo. Pero la situación económica era conocida por el club, su posición finalmente tenía menos prioridad que, por ejemplo, el lateral derecho o la posición de delantero".

Mientras tanto, Koeman aguanta en el cargo con citas clave en el futuro como El Clásico ante el Real Madrid. Si bien las dudas sobre la continuidad de Bartomeu se mantienen, él se desliga de esas polémicas: "Me mantengo lejos. Si hago bien mi trabajo, creo que no habrá muchos candidatos presidenciales que me rechacen".

