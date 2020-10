Laporta explota contra el árbitro del Getafe-Barça: "Está enfadado porque perdió el Madrid"

La victoria del Getafe ante el Barcelona no ha estado exenta de polémica. Durante los primeros 45 minutos un golpe de Nyom a Messi ha encendido la mecha, para después confirmarse con el penalti a favor de los de Bordalás por la falta dentro del área de De Jong sobre Djené.

La primera acción entre Nyom y Messi no solo enfadó a los jugadores del Barça, que pidieron explicaciones a Soto Grado tanto en ese mismo momento, como después al enfilar el túnel de vestuarios cuando el colegiado señaló el tiempo de descanso. Pero no solo molestó a los protagonistas del encuentro, sino también a Joan Laporta.

El que fuera presidente del Barcelona no ha ocultado su monumental enfado en las redes sociales. Ha sido en Twitter donde Laporta publicó un mensaje en el que señaló directamente al árbitro del partido como el culpable de todo, afirmando que no había enseñado tarjeta a Nyom de forma premeditada.

Clamorós el cop de colze a Messi!!!! Era vermella i no ha tret ni groga!!!! Deu ser que l’arbitre està emprenyat perquè ha perdut el Madrid... quanta feina s’haurà de fer... — Joan Laporta Estruch (@JoanLaportaFCB) October 17, 2020

"¡¡¡Escandoloso el codazo a Messi!!!! ¡¡¡Era roja y no ha sacado ni amarilla!!! Debe de ser que el árbitro está enfadado porque ha perdido el Madrid... Cuánto trabajo tendrá que hacer...", ha escrito en la famosa red social del pajarito azul el que, presumiblemente, sea candidato a las próximas elecciones del Barça.

Mientras Laporta se encendía en Twitter, Sergio Busquets mantuvo la calma después de la derrota en Coliseum Alfonso Pérez. El centrocampista catalán señaló que no entraría a calificar la actuación del árbitro: "No hablo de árbitros. Se acabó el partido y no hablo de los árbitros".

Leo Messi se queja de un codazo de Nyom en el Getafe - Barcelona Reuters

El que sí habló sobre el tema fue el goleador Jaime Mata. "¿Nyom? A mí también me ha pisado Sergi Roberto y sería la segunda amarilla. Son jugadas puntuales", afirmó el delantero después de la importante victoria de su Getafe frente a los de Ronald Koeman.

Otras opiniones

"De Jong pisa a Djené. Pero no creo que sea suficiente para señalar el penalti", afirmó Andújar Oliver sobre la otra polémica del partido, mientras que Carlos Martínez estalló por la acción entre Nyom y Messi: "Es que está a cuatro metros, es increíble que no saque nada. No ha sacado nada y además con las otras tarjetas que ha mostrado".

Iturralde González también opinó: "No era roja, era amonestación. Le deja el brazo pero poco más. El árbitro no lo ve porque está muy, muy cerca". Lo que el excolegiado sí que considera que fue una acción bien arbitrada fue la del penalti: "Llega tarde y se lo come. Le arrolla con el cuerpo y la rodilla izquierda y lo derriba".

