Alfredo Duro destituye a Zidane: "Gracias por todo, Pochettino espera"

La derrota del Real Madrid frente al Cádiz está dando mucho de sí. Los comentarios respecto del partido de los blancos son muchos y muy variados. Uno de los más críticos ha sido Alfredo Duro. El tertuliano de El Chiringuito no solo ha dicho 'basta', sino que ha señalado directamente a Zinedine Zidane.

Si el entrenador francés aseguraba que no había sido la peor derrota de su etapa como entrenador: "Nosotros perdemos un partido, nada más. Claro que son tres puntos importantes y en casa. Empezábamos líderes el partido y eran puntos importantes, pero ahora solo podemos pensar en nuestro próximo partido".

Para Alfredo Duro supone un antes y un después de Zidane como entrenador. El tertuliano, durante un directo en las redes sociales de El Chiringuito, 'destituye' al francés como entrenador del Real Madrid y se acuerda de uno de los técnicos que más ha sido relacionado con el club blanco en los últimos años: Mauricio Pochettino.

Los hermanos Nacho y Álex Fernández, en el Real Madrid - Cádiz de La Liga LaLiga

Que el conjunto merengue no estuvo bien frente al Cádiz es una obviedad, pero Alfredo Duro señala como al culpable número uno a Zizou: "Cervera ha demostrado a Zidane dónde hay entrenador y dónde no". "¡¡¡Zidane, no te enteras de nada!!!", estalla después el tertuliano.

Pero Duro va un paso más allá y es que si algo ha demostrado a lo largo de sus años de carrera es su intensidad, que además va creciendo por segundos. "Gracias por todo Zidane... Se acabó. Está ahí Pochettino esperando", asegura el comentarista sin miramientos.

Zidane... y los jugadores

No solo de Zidane se acuerda Alfredo Duro, sino que también tiene para los futbolistas: "La realidad es que en el Real Madrid no hay nadie que marque las diferencias. Ninguno". Señala así el tertuliano a todos los jugadores de la plantilla del club blanco. Del primero al último, pasando por sus estrellas.

Lo cierto es que el Real Madrid echa de menos a un jugador diferente como Hazard, que ya marcó las diferencias para el Chelsea durante siete años. Pero el belga, desde que aterrizó en el Santiago Bernabéu, ha tenido muy mala suerte con las lesiones y no ha acabado de mantener una regularidad de minutos y partidos. De hecho, ahora se encuentra de baja y es muy complicado que llegue a El Clásico frente al Barcelona en el Camp Nou del próximo sábado 24 de octubre.

