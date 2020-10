Cristóbal Soria pide contrato vitalicio para Zidane tras la derrota del Madrid ante el Cádiz

El Real Madrid realizó un pésimo partido en la jornada 6 del campeonato nacional de liga y sumó su primera derrota de la temporada tras caer por 0-1 ante el Cádiz en el Alfredo Di Stéfano. Los de Zidane hicieron un partido realmente malo y fueron superados, sobre todo en la primera mitad, por el equipo de Álvaro Cervera, lo que ha provocado la alegría de algunos como Cristóbal Soria.

El conocido tertuliano de El Chiringuito, reconocido antimadridista y más aficionado al FC Barcelona que al Sevilla FC, su supuesto equipo, no ha perdido la oportunidad de hacer su habitual aparición estelar en las redes sociales para burlarse del tropiezo del equipo blanco.

Los blancos cayeron ante un recién ascendido Cádiz que dio una gran imagen y consiguió una victoria que le convierte en el mejor visitante de LaLiga. Y qué mejor momento para atizar al Real Madrid que después de una derrota y así, de paso, recibir un baño de masas de sus habituales seguidores, fans absolutos de las habituales gracietas de Soria.

Los jugadores del Cádiz celebran su gol al Real Madrid EFE

El tertuliano y exdelegado del Sevilla no fue realmente original en su burlesca crítica hacia el equipo de Zidane, ya que sus comentarios se centraron, como casi siempre, en el técnico madridista y en Vinicius Junior, uno de los jugadores del Real Madrid que suele ser el blanco de sus críticas.

En esta ocasión, Soria se centró sobre todo en el técnico francés para el cual pide "contrato vitalicio" tras esta derrota que aleja al Real Madrid del liderato que este ostentaba tras su victoria en el Ciudad de Valencia frente al UD Levante.

"Hoy es el día para decir 'Zizou entrenador always (siempre)', hay que renovar de por vida a Zizou". Con esta gracia tantas veces escuchada terminaba Cristobal su actuación en sus redes sociales creando el fueron de todos sus seguidores y fans que le siguen a pies juntillas en sus gracejos contra el Real Madrid.

Sin embargo, Soria también tuvo tiempo para acordarse de la actuación arbitral, hoy por ausencia de polémica, asegurando que cuando no hay decisiones de los colegiados que favorecen al Real Madrid, los blancos no son capaces de sacar sus partidos adelante.

Hay renovar de por vida a Zizou...jajajajaja...que grande ZizouEntrenadorAlways jajajajajaja#ZizouContratoVitalicio pic.twitter.com/ZV5z6mo2HG — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) October 17, 2020

"¿Habéis visto las cosas, habéis visto las cosas? Ay las cosas...", comenzaba un Soria eufórico. "Lo dicho de siempre, cuando no hay jugada polémica, cuando no viene el del pito en la boca, ya sabéis lo que pasa. Hoy no ha habido picotazo y para allá". Decía Soria en alusión a que hoy no se había producido ninguna decisión arbitral en favor de los blancos que hubiese podido decantar el choque.

Su crítica a Vinicius

Cristóbal Soria cumplió con su trilogía de burlas habituales y a la de los árbitros y a su palo de cada día a Zinedine Zidane, criticó una vez más a Vinicius por un fallo que tuvo el jugador brasileño en una ocasión en la que pudo haber hecho el tanto del empate, pero su remate de cabeza se marchó muy desviado cuando lo tenía todo a favor.

"¿Y Vinicius? ¿Habéis visto a Vinicius? ¿Habéis visto lo que ha fallado? Que remata con la cabeza y con toda la portería para él la echa fuera", decía Soria entre sonoras carcajadas, más forzadas que otra cosa, para darle color a su ramplón show habitual delante de la cámara.

El tertuliano terminaba su intervención entre sus conocidas ausiones: "¡Ay qué cosa más grandes, hoy no me puedo aguantar! Lo que me entra por el cuerpo. Mucho ánimo señores".

[Más información: Jota Jordi y su pronóstico para El Clásico: "Le meteremos una manita al Real Madrid"]