Jorge Calabrés: "¿Xavi? Lo único que sabemos es que el césped estará bien cortadito"

El barcelonismo tuvo este martes una alegría en mitad del caos deportivo y financiero que vive. La victoria contra el Dinamo de Kiev da un respiro a la escuadra azulgrana en Champions League mientras decide el fichaje de Xavi Hernández. Quien no lo tiene claro, tanto en la supuesta mejoría del Barça como en la llegada del nuevo entrenador, es Jorge Calabrés, jefe de Deportes de EL ESPAÑOL y director de EL BERNABÉU.

En su intervención en la tertulia de A Diario de La Tribu de Radio MARCA, Calabrés desinfló el globo de ilusión culé y fue contundente con la negociación que se está llevando a cabo entre el Barça y el Al-Sadd por Xavi. Que Laporta no viaje a Qatar levanta sospechas.

'Ilusión' culé

"Lo que me sorprende es que se defienda ese empate contra el Alavés y esa victoria ramplona en Kiev contra un Dinamo flojito. Son los nuevos tiempos del Barça. Es un Barça circense. La situación del Barça es tal que tienen que celebrar como si se ganara una Champions y sea un 0-1 al Dinamo y celebrar que se va a ir a ver a un jeque a Qatar para intentar fichar a un entrenador sin ningún partido en la élite".

Los 'juegos' de Laporta

"Al final va a ser Sergi hasta final de temporada. Cada vez lo tengo más claro. Es un circo lo de Laporta".

El Barça que viene

"Felicito a los culés por la victoria contra el todopoderoso Dinamo. ¿Xavi? Lo que sabemos es que el césped del Camp Nou estará bien cortadito".

El Madrid, favorito a la Champions

"Lo que hizo Carvajal es lo que representa el madridismo. El Real Madrid no se esconde, no es el Atlético de Diego Pablo Simeone. Simeone es un entrenador que después de gastarse todo el dinero que se gasta y de todo dice que el Atleti no puede luchar por la Champions. Son diferencias de discursos".

Bale con Gales

"Por mí, que no vaya ningún jugador del Real Madrid a las selecciones".

Hazard y Sahin

"Está el tema de la cabeza. Hubo un jugador del Real Madrid que llegó como un fichaje que ilusionaba, que era Nuri Sahin. Llegó, se lesionó, se volvió a lesionar y a Mourinho le decía que le dolía, pero los médicos no le encontraron nada. Era todo de cabeza".

