Jorge Calabrés, en Radio MARCA: "Nos han engañado, el barco de Xavi es el Titanic"

El Fútbol Club Barcelona cayó ante el Bayern Múnich en el Allianz Arena y quedó eliminado de la Champions League en la fase de grupos. Un varapalo histórico para la entidad y que confirma la grave crisis que se atraviesa en el club. A pesar de la llegada de Xavi Hernández, los resultados siguen sin llegar. Jorge Calabrés, director de EL BERNABÉU y jefe de deportes de EL ESPAÑOL, analizó en Radio Marca los decepcionantes resultados del equipo azulgrana.

El periodista, durante su intervención en La Tribu del programa A Diario, destacó la falta de autocrítica que ha habido en el barcelonismo durante los últimos años. Y es que tanto en la etapa de Bartomeu como en la de Laporta se permitió que se acrecentara la crisis sin apenas reacción. Fichajes millonarios y desorbitados, o renovaciones que han acabado generando números rojos como la de Leo Messi, fueron aplaudidas por la grada del Camp Nou.

En definitiva, la situación del Barça apenas ha cambiado respecto a hace unas semanas. Ronald Koeman fue cesado con el objetivo de salvar el pase en Champions League y Xavi Hernández, tras varios partidos, no ha conseguido desatascar la dinámica del equipo catalán.

Derrota del Barça

"Yo me siento engañado: se nos ha vendido que el Barça había cambiado con Xavi, que había brotes verdes, el efecto Xavi... El efecto Xavi se ha resumido en un penalti inventado contra el Espanyol y una victoria así así contra el Villarreal y si no que se le preguntan a Emery. Y el resto: o como Koeman o peor. Al final, la Xavineta, el barco de Xavi que es el Titanic... El Barça está teniendo una curita de humildad y le viene bien, porque no inventasteis el fútbol".

Menosprecio al Madrid

"Se ha dicho que el Real Madrid estaba peor que el Barcelona. Estáis teniendo una curita de humildad. Xavi ha dicho que era capaz de ganar a cualquier equipo".

Proyecto culé

"Parece que la plantilla del Barça la he hecho yo. No podría hacerla peor".

Sensación del barcelonismo

"Hay una falta de autocrítica completa por parte de los culés. Todo el mundo se rasga las vestiduras y todo el mundo aplaudía pagar 20 millones por Braithwaite o decían que Messi cobraba poco y cobraba más. Luego pasa lo que pasa".

Eliminación del Sevilla

"Es un reto muy bonito el de ganar la Europa League. El Sevilla debía haber pasado, pero no es el drama del Barça y es su competición. El Sevilla no iba a ganar la Champions".

Dudas con Lopetegui

"El proyecto de Lopetegui sí que tiene una base y está consolidado. El de Lopetegui, el de Monchi. El Sevilla te firma ser tercero y ganar la Europa League y es un temporadón".

[Más información - Jorge Calabrés, en Radio MARCA: "Que Xavi ha cambiado al Barça es un cuento chino"]

Sigue los temas que te interesan