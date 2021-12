Xavi Hernández recuerda a Koeman tras la caída del Barça en Champions: "Esta es la realidad y me jode"

El Fútbol Club Barcelona perdió ante el Bayern Múnich y dijo adiós a la Champions League en la fase de grupos. Una eliminación que confirma la grave crisis deportiva del conjunto catalán y que pone tanto a Joan Laporta como a Xavi Hernández en el punto de mira. El cambio de entrenador no ha hecho efecto hasta el momento y, por si fuera poco, el nuevo técnico está repitiendo frases similares a las del entrenador neerlandés que fue cesado.

Ronald Koeman basó su estancia en el Barça en las excusas por los resultados. El entrenador criticó no haber organizado él la plantilla, luego la falta de fichajes y finalmente la inestabilidad institucional que ponía su cargo siempre en duda. Tras caer ante el Bayern en el Camp Nou con un duro 0-3, además, dejó claro a lo que aspiraba el cuadro catalán. "Esto es lo que hay en este momento", llegó a indicar el neerlandés en unas polémicas palabras. Meses después, lo que no esperaban en la cúpula culé es que Xavi Hernández fuera a repetir el discurso.

El entrenador catalán, tras caer en Múnich y consumar su caída a la Europa League, indicó el inicio de una nueva etapa y pidió asumir la actualidad del Barcelona. "Han sido mejores, han sido superiores. Lo hemos intentado. La primera parte han tenido ellos el balón más ellos que nosotros. Nos han sometido a nosotros. Nosotros solemos querer someter al contrario y ha sido el revés", comenzó indicando. Lo que más llamó la atención, sin embargo, fue su similitud con Koeman: "Esta es la realidad, la dura realidad que tenemos ahora".

"Les he dicho a los jugadores que hoy empieza una nueva etapa, hay que exigirnos más porque somos el Barça. Tiene que ser un punto de inflexión para ir para arriba, trabajar juntos, cambiar la dinámica y cambiar muchas cosas. Hoy no hemos competido, esto es la Champions, ahora mismo estamos en la Europa League y esta es nuestra realidad", repitió durante su análisis en Movistar + tras decir adiós a la principal competición europea.

"El Barça no puede permitirse esta situación, pero es la que tenemos. La vamos a afrontar con toda la dignidad de mundo. Soy una persona culé, no podemos estar en esta situación. Hoy empieza una nueva era, una nueva etapa. Hay que llevar al Barça donde se merece que no es la Europa League". Por ello, Xavi reconoció irse "cabreado". "Esta es nuestra realidad y me jode mucho. Hay que afrontarla, no queda otra.

"Hoy empieza la etapa de cero. Hay que trabajar para llevar al Barça donde se merece, que es luchar por esta Champions y no estar en la Europa League. Hay muchas circunstancias que han hecho que estemos así, pero ahora me siento repsonsable porque estoy a cargo del equipo y pensaba que podíamos competir mejor. Hay que cambiar muchas cosas", sentenció.

