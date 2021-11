Piqué se ofrece para organizar un evento en el Santiago Bernabéu y elogia a Madrid: "Siento envidia"

Gerárd Piqué presentó en Madrid la celebración de la Copa Davis, torneo que organiza junto a su empresa Kosmos. El central del Barcelona, habitualmente polémico cada vez que se postra ante los micrófonos de la prensa, evitó hablar sobre la situación de su club y se centró únicamente en el torneo de tenis. Sin embargo, también tuvo buenas palabras para el Real Madrid como consecuencia de las obras realizadas en su estadio.

El zaguero catalán sorprendió al reconocer que siente "envidia sana" por la situación en la que se encuentran Madrid y Barcelona. "Yo que soy de Barcelona y que sabéis que amo mi ciudad más que nada, siento envidia sana de Madrid de todo lo que está haciendo", ha asegurado durante el acto. Para Piqué, Madrid "es una ciudad que es un ejemplo para Europa y para el mundo".

"Ya me gustaría que Barcelona estuviera a este nivel", ha espetado Piqué. "Creo que en estos últimos años nos está costando más". Por ello, el catalán no ha dudado en pedir "alabar a Madrid" porque "siempre" se ha "sentido como en casa aquí". "No lo hago por dinero, jamás me han dicho algo malo por la calle pese al periodo malo con la selección", ha recordado Gerard Piqué.

El jugador ha querido marcar las diferencias con lo que pasa dentro del terreno de juego, donde la presión de la afición rival es lo habitual y hasta una necesidad para motivarse. "Con la rivalidad que hay, me encanta que te reciban hostilmente o con pitidos. Es parte de nuestro trabajo", ha defendido Piqué durante el acto de presentación de la Copa Davis.

El representante de Kosmos incluso se ha ofrecido para organizar un evento en el Santiago Bernabéu si tuviera relación con la actividad de su empresa. Por ejemplo, la Copa Davis sería "complicado" porque "en un estadio ver la pelota es difícil". "El Real Madrid es un equipo al que tengo una rivalidad extrema pero cuando no juega, si se puede utilizar en un evento, y más después de las obras que están haciendo, que lo dejarán espectacular, no habría problema", ha asegurado el central del Barça.

El nuevo Santiago Bernabéu

El estadio del Real Madrid prevé ser una de las referencias en cuanto a instalaciones deportivas de todo el planeta. El conjunto merengue contará con una cubierta retráctil que permitirá modificar el techo cuando sea necesario. Además, también habrá un césped retráctil que dará mayor versatilidad a las instalaciones permitieron la celebración de diferentes eventos como el explicado por Piqué.

Otra de las grandes novedades y que mas sorprenderá es el videomarcador 360 que envolverá el interior del estadio y que dará un gran ambiente a los aficionados con pantallas LED y la mejor tecnología buscando revolucionar la asistencia a los partidos.

