Los eSports conquistan El Clásico: 200.000 euros del Barça para crear su equipo y el plan del Real Madrid

El crecimiento de los eSports es imparable. Hace tiempo que es ya un actor relevante en el sector del entretenimiento y siempre se ha mantenido vinculado con el mundo del deporte. Son muchos clubes españoles y del resto del Europa que se han 'aprovechado' de esto para entrar en el sector, incluido el FC Barcelona que se prepara para un gran movimiento. El eterno rival culé, el Real Madrid, estudia cómo dar el paso.

Sabido es que en España la atención deportiva se suele centrar en Madrid y Barça, los dos gigantes mediáticos del país, y en los eSports hay mucha atención en cada uno de los movimientos que van realizando estos dos en un 'mundillo' cada vez más grande. Eso sí, el camino emprendido por ambos es muy diferente.

El Barça entró en los eSports hace años, cosa que el Madrid todavía no ha hecho. Está presente en el videojuego de cartas Hearthstone, donde hace unos meses su jugador David 'Frenetic' Neila se coronó campeón de Europa, y en el Rocket League, con equipo propio. Además, el eFootball PES es uno de sus patrocinadores, aunque eso le impida participar en eventos de mayor audiencia, como la eLaLiga Santander, competición de FIFA en la que participan la mayoría de clubes de Primera y Segunda.

Pero nada tiene que ver todo eso con el paso que acaba de dar la entidad catalana. El Barça tendrá equipo propio en 2022 en la Superliga. No, no hablamos de la que se pretende organizar en el fútbol para impulsar el sector. Es la Superliga del videojuego League of Legends que se organiza en España y que está entre las cinco ligas oficiales europeas que reconoce Riot Games, desarrolladora del juego.

Para entrar ha tenido que pagar entre 200.000 y 250.000 euros por la plaza de S2V eSports a la que también opositaban el Sevilla FC y Case eSports, club fundado por el jugador del Real Madrid Casemiro. El Barça será quién gestine la plaza, a diferencia de lo que ocurre con el otro equipo de LaLiga que compite en la Superliga, el Real Betis, que está asociado con el club de eSports Cream.

Todo está listo, hasta el punto de que Mediapro, dueño de la LVP, compañía encargada de la Superliga, ha dado el OK. Ahora el Barça, incluso, ya estaría buscando los miembros de su equipo a través de un responsable. Curiosamente, el Barça chocará en los fichajes con Ibai Llanos y Gerard Piqué, quienes también entrarán en la Superliga, algo ya confirmado, con un nuevo equipo que se anunciará en diciembre.

Volviendo al Madrid, desde el club blanco seguro que seguirán de cerca esta aventura que emprenderá el año que viene su eterno rival. Por ahora, o al menos que se sepa, no hay movimientos que indiquen que se esté trabajando ya su propia sección de eSports. Sí se estudia saltar al sector, pero se quiere hacer de la forma correcta y siguiendo varias claves que recientemente ofreció un empleado del club.

Las condiciones del Real Madrid

Ignacio Menaya, trabajador del Real Madrid en su departamento de proyectos corporativos, habló esta semana en el Global eSports Summit, una convención celebrada en Madrid: "Somos el Real Madrid, tenemos que buscar la excelencia deportiva donde estemos. El objetivo tiene que ser el éxito, no nos valdría una participación residual", dijo.

Eso explica que hasta ahora no se haya adentrado en este mundo en competiciones como la propia Superliga o la eLaLiga Santander, pese a tener un acuerdo de patrocinio con EA Sports, desarrolladora de los videojuegos FIFA. El Madrid es consciente del boom que supondría su entrada en una competición de eSports y para hacerlo tiene que serlo con una propuesta seria y competitiva.

Hay otras dos condiciones: que sea viable económicamente y que permita al club llegar a nuevos públicos. De lo primero, Menaya dijo: "Los socios no entenderían que gastáramos 20 millones de euros en una franquicia y no en un central". Sobre lo segundo, reconoció que hay aficionados que están "alejándose del fútbol", pero al mismo tiempo se buscaría con la entrada en los eSports "mantener la conversación con los aficionados actuales, en otros canales diferentes".

El Bernabéu, una gran 'arena'

El Madrid lo tiene claro y, aunque por ahora no haya confirmado nada, lo que sí parece es que el Santiago Bernabéu, una vez concluyan sus obras en 2022, servirá para acercar los eSports al club: "Con la remodelación del estadio podremos tener la arena más grande de Europa, pensando en eventos de eSports que llenen estadios, que habrá muchos más y podremos alojarlos", explicó Menaya. Incluso, Valdebebas también podría con un espacio dedicado a los eSports en un futuro.

Nadie se niega a la máxima de que los eSports han llegado para quedarse y suponen un gran atractivo incluso para entidades de la envergadura de Real Madrid y FC Barcelona. España, en concreto, es el segundo país de Europa, por detrás de Polonia, con mayor influencia del sector. Un informe de la consultora Deloitte desarrolló que el 9% de la población española de entre 15 y 65 años son consumidores 'fieles' de los eSports, un 22% que lo hace de forma regular y un 18% ocasional. Los números siguen creciendo.

