El club de Piqué e Ibai Llanos revoluciona los eSports y la Superliga: "No lo van a tener fácil"

La noticia de la creación de un club de eSports por parte de Gerard Piqué e Ibai Llanos todavía retumba en el sector. A partir de 2022, el futbolista y el streamer han comprado una plaza para tener un equipo en la Superliga de League of Legends (LoL), una operación que según revelaba la agencia EFE les habría costado 300.000 euros. Además, los dos formarán un proyecto conjunto una vez Ibai acabe contrato con Vizz este 2021.

La liga de eSports más importante de España contará con dos nuevos agentes de lujo y con la expectación que estos generan. EL ESPAÑOL ha querido conocer de cerca cómo ha caído la bomba en el sector y para ello ha hablado con José Ramón Díaz, CEO de Vodafone Giants (último campeón de la Superliga), y con Jordi Soler, CEO de la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), la cual organiza la competición.

La pregunta se hace sola. ¿Qué supone la creación de este club? "Es obvio que traerá nuevos públicos, pero más allá de la trascendencia mediática de Ibai y Piqué, que es incuestionable, deberemos valorar su aportación al sector en función de su proyecto. Que sea sólido, que sea sostenible, que sea motivador para la comunidad y que active todas las palancas para promocionar tanto el equipo como las competiciones en las que participa, en este caso la Superliga", responde Jordi Soler.

Los ejemplos son claros y casos como UCAM Esports Club y Cream Real Betis, que debutaron en 2021, tuvieron repercusión en las audiencias. Con dos personajes tan reconocidos todo eso se multiplica y desde la LVP lo celebran: "Es esencial que trabajemos con ellos para que tengan el mejor proyecto posible y para que participen del crecimiento de la competición. Solo será un éxito si somos capaces de convertir esas nuevas audiencias en fans de la competición".

Vodafone Giants celebra su último título de la Superliga Giants

Desde Giants les dan la bienvenida: "La gente de cualquier ámbito pegado al entretenimiento que venga aquí, quiera hacer cosas, unirse a lo que ya estamos haciendo y que esto siga creciendo siempre será bienvenida", resalta su CEO. Aunque, claro está, Ibai no es alguien nuevo para ninguno de ellos.

Ibai es eSports; nace a nivel público como comentarista de nuestra liga y es donde se hace popular José Ramón Díaz, CEO de Vodafone Giants

"Ibai es eSports. Nace a nivel público como comentarista de nuestra liga y es donde se hace popular, donde crece. Luego él por sí solo ha crecido ya multiplicado por veinte. Quiero decir que no es nada nuevo ni para el sector ni para él. Es uno de los nuestros", resalta José Ramón que califica de "muy interesante" la implicación de Piqué, lo cual beneficiará, a su juicio, a Ibai.

Ibai y Piqué, presidente del holding Kosmos, aterrizan en una competición que cerró el verano de 2021 con casi cinco millones de espectadores acumulados y, en el día de la gran final, hasta 300.000 espectadores únicos.

"Lo que dice esto (la creación del club) es que estamos haciendo las cosas muy bien. Todos los agentes: las competiciones, porque sino no comprarían plaza en ella; los equipos, porque sino no querrían tener un equipo; los jugadores... Atraemos a mucha gente que quiere ver nuestras competiciones", dice el CEO de Giants, club que se fundó en 2008, hace ya 13 años.

Crecimiento imparable

Y es que el sector de los eSports en España no ha dejado de crecer con el paso de los años aunque siga siendo joven: "Nosotros somos un bebé aprendiendo a andar y tenemos mucho que crecer y mucho que establecer", señala José Ramón. Eso sí, "no es una moda pasajera", recalca. "Los eSports son una forma de entretenimiento de la actualidad y del futuro, totalmente generacional, que no va a parar de crecer porque está relacionada al mundo del videojuego, que es la forma de entretenimiento más potente del mundo a día de hoy. Mueve más que el cine y la música juntos. Nada malo puede salir de ahí".

Y sigue explicando a este periódico: "De lo que estoy seguro es de que el chico de hoy, que tiene 20 años y que ya consume nuestro producto, cuando tenga 40-45 y tenga hijos, lo hará acompañado de su hijo igual que otros lo hacíamos cuando éramos jóvenes viendo el fútbol con nuestros padres y seguimos haciéndolo ahora. Creemos que esto es algo que va a suceder sí o sí y para ello nos preparamos. Todo lo que queda por venir será bueno".

Para el resto de los equipos creo que es una motivación importante saber que hay un nuevo aspirante al título Jordi Soler, CEO de LVP

La competencia es clave en todo este entramado de los eSports. La llegada de Piqué e Ibai provoca algunos interrogantes y uno de ellos es la aspiración de un club del que en su presentación dijeron que "viene a aprender, pero también a ganar". "Para el resto de los equipos creo que es una motivación importante saber que hay un nuevo aspirante al título", comenta Jordi Soler que nos recuerda casos como el de MAD Lions Madrid, que fue bicampeón de la Superliga y de la Iberian Cup pocos meses después de su fundación.

En Giants los ven desde ya como lo que son, rivales, y les lanzan un aviso a Piqué e Ibai: "No lo ha tenido fácil nadie y con ellos no va a ser diferentes. Faltaría más -risas-. Tienen un poder de atracción en muchos aspectos, que es muy importante, pero a la hora de competir... La última copa es nuestra, por ejemplo. No lo tienen nada fácil. Van a tener que que aprender mucho y competir con gente muy buena que ya está dentro".

¿La mejor Superliga de la historia?

Lo mejor para el espectáculo es la igualdad en la competición y en 2022 parece que esta será más emocionante que nunca. Sin ir más lejos, en los últimos días también se ha anunciado que Team Queso, que accedió en 2019 a la Superliga, ha firmado un acuerdo de colaboración con Fnatic, uno de los grandes equipos más importantes de toda Europa, para competir en la edición del año que viene.

Vamos a seguir ganando, ya sea que venga Ibai con Piqué o venga Tom Cruise José Ramón Díaz, CEO de Vodafone Giants

Algunos ya se atreven a predecir que será la mejor Superliga de la historia y desde la LVP tienen claro que "el nivel de la competición va a ser muy alto y el gran beneficiado va a ser el espectador". En Giants no se achantan y se reivindican: "Nosotros estamos convencidos de que vamos a seguir ganando. Venga Ibai con Piqué o venga Tom Cruise. Nosotros vamos a seguir ahí y ahí vamos a estar". El espectáculo está servido.

