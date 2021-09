El motivo real de las 'selfies' de Gerard Piqué en las redes sociales

Parecía que Gerard Piqué había explicado por fin por qué no deja de publicar 'selfies' en Instagram. El central, el día de su estreno en Twitch con su primer directo desde su cuenta personal, respondió a la pregunta por su 'fiebre' por este tipo de imágenes en sus redes sociales y aclaró que "hay un punto en mi vida que, a veces, me aburro". "Nunca he sido muy de Instagram. El otro día, hablando con un compañero, que no voy a decir quién es, me comentó no sé qué del 'engagement' y empecé a hacerme 'selfies' por aburrimiento y cachondeo", concretó.

Pues bien, no era por simple aburrimiento. Finalmente, se ha descubierto, a través de una publicación del defensa que todo era producto de un proyecto que vio la luz este jueves. Se trata del acuerdo entre LaLiga y Sorare para lanzar 'tokens' no fungibles (NFTs) de todos sus jugadores, entre ellos Piqué. El futbolista azulgrana, que además es socio de la empresa, publicó un mensaje que decía: "Los 'selfies' eran parte de un plan más grande. Mis NFT están finalmente disponibles en Sorare".

"Está soltero", "ha perdido una apuesta", "se ve muy guapo" o "es una broma a los seguidores" fueron algunas de las suposiciones que sus fans han lanzado al aire. Desde que el catalán se cambió de look y se afeitó la barba hace varias semanas bajo el título "younger", no ha dejado de compartir su rostro en un selfie casi idéntico. Muchas han sido las teorías que se han generado en las redes sociales alrededor de esta misteriosa rutina, en el que el catalán publica a diario una foto con el mismo gesto y en la misma posición.

El 1 de septiembre se anunció un acuerdo de Sorare, empresa que se dedica a los coleccionables digitales oficiales, con LaLiga. Esta firma se cerraba por 10 millones de euros y, aunque ya contaban con algunos clubes de La Liga como Real Madrid o Atlético de Madrid, ahora tendrán todo el resto y el sello de la patronal. Durante la pasada temporada se llegaron a registrar hasta 15.000 usuarios y se generaron dos millones de euros en beneficios que supone un crecimiento del 200%. Ahora, con todos los clubes disponibles, esperan dar un salto definitivo.

