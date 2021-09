Gerard Piqué: "¿Bartomeu el peor presidente del Barça? Debe estar ahí"

"No estoy capacitado para decir si es el peor. Que yo he vivido, debe estar ahí". Así es como ha valorado Gerard Piqué la actuación de Josep María Bartomeu al frente del FC Barcelona. Lo cierto es que el expresidente no salió muy bien del club azulgrana y ahora el central se lo recuerda de forma muy directa.

El defensa del Barça no ha escatimado en sus críticas contra el antiguo máximo mandatario del club, que llegó a ser detenido por la policía y que tuvo que dimitir para poner fin a una de las etapas más oscuras de la entidad. Auque Piqué reparte culpas entre todos, espera que ahora con Laporta las cosas vayan mejor: "Todos tenemos culpa pero es cierto que el club no ha ido hacia donde deseamos todos los culés. Ahora estoy esperanzado e ilusionado. Los siguiente 5 ó 10 años serán muy buenos para el Barça".

El central del FC Barcelona ha participado en una divertida entrevista en el programa La Sotana donde ha hablado de Bartomeu, de la situación del equipo en estos momentos, de su relación con los medios y hasta de la lengua que se habla en el vestuario. Lo cierto es que la polémica entre el castellano y el catalán siempre le persigue, aunque ya no esté a su lado Sergio Ramos para contestar.

Gerard Piqué durante un calentamiento del FC Barcelona EFE

Piqué se muestra muy sincero y aunque se pone la máxima exigencia, analiza fríamente desde donde viene el equipo y los éxitos que se han conseguido en el pasado. Para él, las épocas de vacas flacas son inevitables en un mundo tan cíclico: "Llegamos a un nivel futbolístico muy alto y un club no se puede mantener en ese nivel de tanta excelencia. Antes del triplete del Guardiola jugábamos la UEFA".

Sin embargo, Gerard también echa la vista atrás para ver hasta donde ha llegado y cómo ha sido una carrera en la que ha ido cambiando hábitos: "Si el primer año que debuté, que salía más que el sol, me dicen que con 34 jugaría en el Barça, no daría ni un duro. He sabido gestionar cuando mi cuerpo necesitaba una cosa u otra. También es clave la estabilidad familiar. Yo voy temporada a temporada. Siempre la miro como la última, si luego hay otra perfecto".

Relación con los medios

El jugador del FC Barcelona ha hablado también de su complicada relación con los medios de comunicación ahora que cada vez está más cerca del medio, pero por intereses profesionales: "No me molestan es que, al final, piensas que para qué haces una entrevista. Cuando eres joven para darte a conocer, para dar un mensaje y ya no lo necesito. El futbolista tradicional cuando va a una entrevista irá con recelo pensando a ver el titular que buscan".

Gerard Piqué celebra un gol con el Barcelona EFE

Piqué considera que hay que diferencian el periodismo del entretenimiento, aunque critica la tendencia lineal que a veces lleva el primero, como suele suceder por ejemplo en la zona mixta con los futbolistas: "Siempre son las mismas preguntas y las mismas respuestas. Hay un excompañero mío que un día me dijo que si se sale de este guion...".

Por último, resolvió una duda curiosa, la de cuál es el idioma que más se habla en estos momentos en el vestuario después de los últimos cambios que ha habido y sobre todo tras la salida de Messi: "El catalán está muy bien. Ahora en el club si se da un mensaje se da en catalán. En el vestuario hay varios que hablamos catalán".

