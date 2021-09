Laporta: "¿El 'caso Messi'? LaLiga nos presionó para que firmáramos el crédito de CVC o no había margen"

Joan Laporta ha vuelto a hablar y como acostumbra a hacerlo, no se ha dejado nada en el tintero. Ha disparado con mucha intención y puntería y no ha esquivado ningún tema, especialmente los de la situación económica del club y la renovación de Leo Messi. El presidente del FC Barcelona culpa a LaLiga y al acuerdo con CVC de lo ocurrido.

"Lo que pasó es lo que se ha explicado. Son datos objetivos. Todo el mundo puede contrastarlo. Se nos hizo aquella presión de que o firmábamos el crédito CVC o no hay fair play. No había margen. Había un preacuerdo y nos habíamos dado las manos. Hubo varios acuerdos y LaLiga parecía que lo aceptaba, pero luego dijeron que no sin el CVC. No vimos que iba a mejorar y pusimos fin a la situación".

Así lo ha explicado el máximo mandatario del conjunto azulgrana en una amplia entrevista con Esport 3 donde ha explicado una vez que la situación financiera del club es agónica, pero que poco a poco se están haciendo pasos para ir hacia un horizonte más positivo.

Cada vez que Joan Laporta tiene un micrófono delante lo utiliza para sacar pecho de la difícil gestión que está teniendo que sacar al Barça de una crisis que se convirtió en alerta de quiebra. No fue una situación fácil ni para él ni para nadie cuando vieron el estado real de las cuentas, pero tenían que remangarse y ponerse a trabajar. Y por el camino, señalar a Josep María Bartomeu y su junta directiva.

"No me he arrepentido de ser presidente. Queremos rescatar al Barça de la situación y deseando que esto siga bien. Está en la UCI, pero mejorando, hay datos que así lo indican".

Sin embargo, el tema estrella de la conversación no ha sido otro que lo complicado de tratar que ha sido para él lema Messi. Ganó unas elecciones porque la afición le veía como el único candidato capaz de retener al argentino cuando peor estaba la situación. Y unos meses después, con un pre-acuerdo ya firmado, se produjo el desastre. Llegaba ese fatídico anuncio de la salida de Leo.

Tras aquello, de quien culpa a LaLiga y su pacto con CVC, reconoce que la relación con Leo ya no es la misma: "Creo que los dos estábamos mal porque la situación no era la que queríamos. No he vuelto a hablar con Messi. He visto su debut con el PSG y fue extraño verlo con otro equipo, rival...No me gustó". De momento, no descarta que pueda tener una despedida mejor: "Ya veremos si tiene otra, no hay que descartar nada. Él siempre será del Barça".

Laporta ha querido mostrar una vez más la dura realidad de los números: "La rebaja es importante, hemos pasado de una masa salarial del 110 al 80 por ciento. Quiero felicitar a los ejecutivos y al departamento financiero del Barça por su trabajo, y de todos los que han trabajado de forma incansable y extraordinaria. Y tenemos unos héroes que son Piqué, Alba, Busquets y acabaremos con Sergi Roberto. Lo que han hecho es admirable. Están comprometidos con el club, con los socios. Es admirable. Y continuaremos con otros jugadores, como Umtiti y otros del primer equipo. Estamos en un proceso que no es fácil. Primero han dado ejemplo los capitanes, y ahora seguiremos con otros. Con las secciones no haremos nada, sólo algunos jugadores que tenían un sueldo elevado serán reconducidos. Pero sólo en baloncesto".

Joan ha hablado también sobre Koeman, un técnico al que no quería en su banquillo, pero que poco a poco le va convenciendo: "Me gusta Koeman. Ganamos el encuentro contra el Getafe, no son partidos fáciles. Nos costó más que otros partidos, el planteamiento de ellos nos encorsetó. Pero tiene mérito, con los lesionados que había... Hablé con Koeman, pero él tiene mi apoyo, confianza y respeto, como todos los entrenadores. El modelo de Johan es innegociable, y el cruyffismo de Koeman es incontestable, pero cada uno lo adapta a su manera".

"No nos hemos puesto fecha para cerrar la renovación. Vamos hablando. El mensaje es que el entrenador debe estar fuerte, y debe renovar con algunas cláusulas que nos guste a todos. Esto le da fuerza y confianza al entrenador".

También ha analizado la situación de algunos jugadores: "Nunca he manifestado más protagonismo para Riqui en público. No es un reto a Koeman. Hablamos de fútbol. Sé que los gusta a los culés, el talento, los jugadores virtuosos... y no me gustaría perderlos".

"Luuk de Jong es holandés. Incluso Johan tenía soluciones que se salían de su modelo o filosofía. Y el Pep también. Un jugador así te puede ayudar en algunos momentos. Fija a los defensas, presiona... Recuerdo la época del Dream Team con Julio Salinas...".

"A Griezmann no le he visto nunca una actitud criticable. Es un gran jugador. No encaja en nuestro sistema, pero siempre ha tenido una gran actitud. Futbolísticamente, no era el jugador que necesitábamos. Podría haber dado más. Debe jugar el 50 por ciento de partidos en los que esté disponible, es la única cláusula en la obligación de la compra".

"Piqué dice que está bien, él se conoce. Y lo queremos en plena forma toda la temporada. No queremos que fuerce. No hay prevista ninguna sanción, ha demostrado su barcelonismo y profesionalidad. ¿En el futuro? Puede ser un buen presidente en el futuro, tiene todas las cualidades para serlo".

"No hemos puesto a la venta a Ansu Fati. Nos dijeron que había una oferta de 100 millones de un club inglés, pero ni la recibimos ni lo pusimos a la venta. Ha aceptado el dorsal 10 porque si no nos quedamos sin una ficha, pero lo aceptó si se lo permitían los capitanes. Dice mucho de él".

"Intentamos fichar a Neymar. Porque en su momento parecía interesante ficharlo. Él se puso en contacto. Él quería venir. Interpretábamos el fair play de otra forma, si lo hubiéramos sabido no habríamos hecho esta oferta".

Otro tema estrella de la conversación de Laporta fue el del triangulo que forma con Florentino Pérez, Javier Tebas y la Superliga: "El proyecto está vivo. En los tribunales lo hemos ganado todo. La UEFA no lo puede impedir. Y, además, las presiones a clubs ingleses, que son quienes lo han impulsado, han quedado sin efecto".

Florentino y yo somos presidentes de clubs que rivales eternos, pero si hay coincidencias estamos allí. Con Tebas está muy enfrentado. Hace el trabajo que cree mejor para la mayoría de clubs. Pero entendemos que por lo que aportamos Barça y Real Madrid debería ponderarse. Le reconozco que es un defensor del Fair Play Financiero, y está en una cruzada con el PSG, que se ha saltado todas. Es un buen profesional, y ha tenido un reconocimiento estatal e internacional. Se ha cerrado y obsesionado con la Superliga".

Laporta, que afirma ser el mismo, pero con más experiencia, habla sobre su proyecto: "No dudo que el plan futbolístico que tengo se lleve a cabo. La estructura está clara. Pero el tema económico nos está afectando. Pido un margen de confianza. Entiendo la preocupación, pero no tengo dudas. Tengo clara la estructura y los principios inspiradores: la filosofía cruyffista".

Y por último, concluye hablando de Xavi Hernández: "Sigo teniendo la misma relación que teníamos. Le valoro y aprecio mucho. Es un hombre que siempre me tiene a su disposición. Le quiero mucho. Le deseo lo mejor. Pero tomamos una decisión. En estos momentos, el entrenador es Ronald Koeman, a quien respeto y hablar de esto sería faltarle el respeto. Con Memphis había quien tenía dudas. Es el que vende más camisetas y hace más goles. Koeman ve interesante a De Jong.. hay confianza en él. El entrenador está siempre solo. Hay que apoyarlo. Queremos que la gente disfrute y que tenga alegrías".

